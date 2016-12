Octavian Morariu aşteaptă 10-12 medalii de la sportivii români la JO de la Londra

Octavian Morariu așteaptă 10-12 medalii de la sportivii români la JO de la Londra

Ştire online publicată Joi, 28 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu, a declarat, ieri, că așteaptă o performanță bună din partea sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Londra, concretizată în 10-12 medalii. „Evident, aștept o performanță bună din partea sportivilor români la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. Performanța se măsoară în medalii. Cred că avem șanse la câteva medalii în plus față de Beijing, în 2008. Cred că avem șanse să obținem undeva între 10 și 12 medalii, este ceva fezabil”, a spus președintele COSR, Octa-vian Morariu, care a participat la o masă rotundă organizată de Compania General Electric, la București, despre JO 2012. „Acum depinde, sigur, de conjunctură, de moment, depinde în primul rând de sportivi, ei sunt principalii actori. Am investit cât am putut de bine și în pregătirea lor și în motivarea lor. Acum, ei trebuie să performeze. Sunt convins că toți merg la Londra cu gândul la victorie, sunt mari campioni printre ei. Unii trebuie să își apere titlurile, alții doresc să câștige titlurile olimpice și să își îmbunătățească performanțele”, a mai spus Morariu. Despre disciplinele sportive unde România are șanse să cucerească medalii, Octavian Morariu a menționat: „Mă gândesc în primul rând la scrimă, unde avem șanse la sabie masculin și la spadă feminin, atât individual, cât și cu echipele. Apoi, mă gândesc la judo, la gimnastică, la canoe, am văzut o bună performanță și la kaiac, acum la Europene. Mă gândesc la canotaj, evident. Avem șanse pe undeva și la haltere. În general, pot să apară și surprize la Jocurile Olimpice. Există și un procentaj de medalii neașteptate. Am, deci, speranțe pentru o comportare bună a sportivilor români. Contez, în primul rând, pe motivația lor”. În privința scăderii numărului de echipe românești calificate la JO, Octavian Morariu a spus: „Noi avem tot mai puține echipe calificate la JO de mai mult timp. Este o explicație de fond pentru acest lucru. Formatul olimpic este unul foarte sever, sunt numai 12 echipe la fiecare disciplină, în timp ce Campionatele Mondiale și Campionatele Europene se desfășoară cu mai multe echipe. Apoi, sunt niște cote pentru continente. Calificările la Mondiale și Europene la majoritatea sporturilor nu țin cont de acest lucru, așa se explică faptul că nu ajung la JOcele mai bune echipe. Dincolo de asta, sporturile de echipă în România sunt în suferință, mai ales după anii ’90, din motive economice. Este mult mai dificil de întreținut o echipă. Dispariția «țesăturii» de sprijin din partea statului a făcut ca sporturile de echipă să decadă. Apoi a intervenit profesionalizarea, mulți sportivi au plecat în străinătate și nu au mai venit la echipele naționale. Trebuie să avem curajul de a promova un cadru legislativ în care companiile mari de stat sau private să fie motivate să sprijine sau chiar să aibă cluburile lor, bazele lor sportive. Trebuie, însă, un cadru fiscal adecvat. Sportul trebuie să poată atrage bani de pe piață”.