Astăzi, la Constanța, FC Farul - Dacia Mioveni

Ocazie pentru depărtarea de pluton

Cu puțin noroc, FC Farul poate împușca doi iepuri astăzi, în cazul unei victorii în meciul de la Constanța cu Dacia Mioveni. Pe de o parte, ar menține sub presiune una dintre echipele cu care se luptă pentru a depăși zona minată a clasamentului. Apoi, dacă, precum la Iași, rezultatele de astăzi ale echipelor din subsol i-ar fi favorabile, „rechinii" s-ar putea depărta la câteva puncte de locul 15. Antrenorul Farului, Constantin Gache, crede că partida cu Dacia este cea mai importantă de până acum pentru „rechini", un meci de șase puncte, ținând cont că cele două formații sunt în luptă directă pentru ieșirea din subsolul clasamentului. Constănțenii se așteaptă la un meci greu, pentru că Dacia se va baricada în apărare, după cum a declarat, de altfel, și tehnicianul oaspeților, Sorin Cârțu: „Pentru a ne menține în Liga 1, trebuie să acumulăm punctele necesare, iar eu am un principiu: decât deloc, este bun și un punct. Pentru ambele echipe, partida este foarte importantă". Dacă bate, Farul s-ar putea depărta și mai mult de cele patru locuri de jos, întrucât, alte două contracandidate, Pandurii și UTA, au meciuri grele astăzi și, în consecință, șanse mici de a scoate puncte.