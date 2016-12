ŞOC LA FC FARUL! Marcel Lică, Cristi Munteanu şi Ion Barbu se retrag de la club

ȘOC LA FC FARUL! Marcel Lică, Cristi Munteanu și Ion Barbu se retrag de la club

În urmă cu puțin timp, președintele FC Farul, Marcel Lică, vicepreședintele Cristi Munteanu și antrenorul secund Ion Barbu au anunțat că se retrag de la FC Farul.În urma deciziei lui Marian Diaconescu de a demisiona și a refuzului patronului FC Farul, Giani Nedelcu, de a-i permite antrenorului principal Alin Artimon să-și rezilieze contractul, tot corpul executiv al clubului a decis, cu puțin timp în urmă, să se retragă. "În semn de solidaritate și ca un semnal de alarmă. Farul este pe cale să dispară. Este într-un mare pericol. Numai alături și împreună cu autoritățile locale se poate face ceva. Nu sunt bani pentru performanță, asta trebuie să înțeleagă toți fariștii. Am decis să facem noi un pas în spate, poate așa, vor veni alții mai competenți, cu mai mulți bani. Altfel, Farul va merge spre desființare", a spus Marcel Lică.Antrenorul secund FC Farul, Ion Barbu și-a anunțat și el retragerea de la echipă, astăzi, asta după ce, ieri, a aflat cu stupoare că nu are nici un contract înregistrat. Patronul Giani Nedelcu a recunoscut, dar nu a justificat cu nimic această neregulă. "Pentru mine este un moment trist. Am venit la Farul Constanța în iarna anului 1999, până în prezent, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea sportivă, la acest club. Dar și cele mai neplăcute în momentul de față. Îmi pare rău de situația în care se află acest club. Pentru mine, Farul a fost și este ca a doua familie. Nu pot să cred că nu mai sunt dorit pentru că, după ce a venit domnul Artimon, de comun acord am rupt contractul de principal și am semnat alt contract, de antrenor secund, iar contractul meu nu este încă înregistrat. Eu ce pot să înțeleg? Asta este viața, voi rămâne cu sufletul mereu alături de Farul. Mulțumesc tuturor suporterilor fariști că au fost alături de mine și de acest club. Sper ca Farul Constanța să ajungă cât mai repede pe prima șcenă a fotbalului românesc", a declarat Barbu.