CS Tomis va fi condusă de Victor Dăbuleanu și Mihaela Pîrîianu până la finalul campionatului

Obiectivul rămâne neschimbat: calificarea în cupele europene

Membrii fondatori ai clubului, membrii Consiliului Director, reprezentanți ai secțiilor de handbal și tenis, colaboratori și susținători ai activității sportive, precum și invitați din partea DSJ, AJH Constanța și FR de Handbal au participat la Adunarea Generală de analiză a activității pe anul 2009 a CS Tomis. Anul 2009 a fost unul greu pentru CS Tomis, club afectat, ca de altfel întreaga societate românească, de efectele crizei financiare. „Activitatea managerială a fost îngreunată și de rezultatele sub așteptări obținute de echipă. Ratarea obiectivului propus pentru sezonul 2008 / 2009 (calificarea în cupele europene) a dus la restructurarea lotului de jucătoare și la acceptarea demisiei colectivului tehnic. S-a trecut apoi la reconstrucția echipei, fiind adusă o nouă conducere tehnică, jucătoare cu experiență, dar și jucătoare de reală perspectivă, un «mix» de la care se aștepta un parcurs competițional de înalt nivel, care să ofere o clasare pe podium la finele sezonului 2009 / 2010. Din păcate, realizarea unui grup omogen și de înaltă valoare handbalistică s-a dovedit a fi un deziderat imposibil de atins, cel puțin în prima jumătate a sezonului, astfel că echipa ocupa, după disputarea celor 13 etape ale turului, un loc sub posibilități și departe de ultima poziție care asigură prezența în cupele europene. În urma acestor rezultate, s-a decis încheierea relațiilor contractuale cu antrenorul Goran Kurteș, dar și cu o serie de jucătoare care nu au confirmat speranțele și așteptările conducerii clubului. Pentru a doua jumătate a campionatului, aflată în plină desfășurare, s-a decis ca echipa să fie condusă de antrenorul Victor Dăbuleanu, ajutat de jucătoarea Mihaela Pîrîianu. Obiectivul de performanță rămâne neschimbat: ocuparea unui loc care să asigure participarea în viitoarea ediție a cupelor europene”, a declarat directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. În cadrul adunării, s-a reiterat necesitatea de a se demara acțiunea de creare a unei pepiniere proprii, prin reînființarea grupelor de copii și juniori. „În urma unei analize realiste, având la bază problemele cu care ne-am confruntat în anul 2009, conducerea clubului va regândi plafonul contractelor financiare pe care le are cu sportivele, deoarece scăderea numărului de sportive de reală valoare din România a condus la ridicarea artificială a pretențiilor financiare din partea unor jucătoare”, a spus directorul sportiv, Paul Alexe. În ceea ce privește programul managerial pe anul 2010, coordonat de președintele Gheorghe Slabu, CS Tomis va căuta să atragă noi sponsori și fonduri din publicitate, să asigure condiții foarte bune de pregătire sportivelor nominalizate să facă parte din loturile naționale de senioare, tineret și junioare și să mențină relații optime de colaborare cu partenerii tradiționali. *** Etapa a 17-a a Ligii Naționale de handbal feminin a început ieri, când s-a desfășurat primul meci: U Cluj - Rulmentul Brașov 35-24. Restul partidelor rundei se desfășoară astăzi, după următorul program: ora 16.00, în direct la Digi Sport: Rapid București - CS Tomis Constanța; ora 17.00: U Reșița - Cetate Deva, HCM Baia Mare - HC Oțelul Galați, HC Zalău - HCM Roman și Știința Bacău - HC Dunărea Brăila. Întâlnirea Olt-chim - HCM Buzău, scor 45-24, s-a disputat în devans.