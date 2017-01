„Obiectivul lui Piţurcă este calificarea la Campionatul Mondial din 2010“

Directorul general al FRF, Ionuț Lupescu:

„Obiectivul lui Pițurcă este calificarea la Campionatul Mondial din 2010“

Ştire online publicată Marţi, 05 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul general al FRF, Ionuț Lupescu, a declarat, ieri, înainte de plecarea delegației României spre Tel Aviv, că Victor Pițurcă a semnat un contract valabil doar pentru doi ani cu federația, deoarece se dorește îndeplinirea unor obiective imediate, cum ar fi calificarea la CM din 2010. „I-am oferit lui Piți contracte și pe doi ani, și pe patru. Se vehicula ideea că am putea construi o echipă puternică pentru 2012, dar eu nu am fost de acord cu acest lucru și am decis să-i oferim până la urmă un contract valabil pe doi ani. Obiectivul lui Pițurcă este calificarea la Campionatul Mondial din 2010", a explicat Ionuț Lupescu. „Kaiser”-ul s-a referit și la meciurile naționalei de la EURO 2008: „Fiecare meci pleacă de la 0-0. Putem obține cel puțin trei puncte“, dar nu a uitat nici de întâlnirile amicale pe care tricolorii le vor disputa contra Israelului (6 februarie), Rusiei (26 martie) și Muntenegrului (31 mai): „Important este ca băieții să fie sănătoși și să se pregătească bine. Meciurile amicale sunt foarte importante. De exemplu, Rusia este un adversar foarte puternic. Ne-am dorit mult să jucăm împotriva unei echipe calificate la EURO. La rândul său, Muntenegrul dispune de jucători foarte buni. Noi am alcătuit programul dorit de Pițurcă“. Opt jucători în aeronava de Tel Aviv Delegația României a plecat, ieri dimineață, spre Tel Aviv, unde, mâine, tricolorii vor disputa amicalul cu Israel, de la ora 20.45, pe stadionul „Ramat Gan”. De pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, au făcut deplasarea doar opt fotbaliști: D. Coman, Lobonț, Moți, Chivu, Ogăraru, Cociș, G. Bucur și Tamaș. Fotba-liștii au fost însoțiți la Tel Aviv de oficialii FRF Mircea Sandu, Ionuț Lupescu, Florin Prunea, Daniel Prodan și Dumitru Dragomir.