Obelisc, peste Galatasaray şi Partizan

Echipa de fotbal din Costinești a fost revelația turneului de la Varna

Obelisc, peste Galatasaray și Partizan

Invitați în premieră la turneul internațional de la Varna, fotbaliștii de la Obelisc Costinești au furnizat marea surpriză a competiției, reușind să se califice în finală. Într-o companie selectă, formația din Stațiunea Tineretului, singura reprezentantă a României din turneul de veterani sud-dunărean, s-a descurcat de minune. Cu trei victorii în preliminarii, Obelisc a acces în ultimul act și a pierdut la mare luptă trofeul. „În baza relațiilor de colaborare foarte bune, am primit invitația, din partea Primăriei Varna, de a participa la Memorialul Gheorghi Dimitrov. A fost un turneu puternic, de la care nu au lipsit foste vedete de la Galatasaray și Partizan. Întâlnirile s-au disputat în Palatul Sporturilor din Varna, iar jocul echipei mele a crescut de la meci la meci”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Obeliscului, Ion Zlate. În finală, team-ul de pe litoral a evoluat împotriva celor de Rabotnichki Skopje. 1-1 a fost scorul la pauză, golul constănțenilor fiind marcat de Ladislau Pal. Și repriza secundă a stat sub semnul echilibrului, dar, cu trei minute înainte de expirarea timpului regulamentar, defensiva română a gafat și, printr-o pădure de picioare, mingea s-a scurs în poartă. 1-2, zarurile erau aruncate și Obelisc rămâne cu titlul de vicecampioană. Tehnicianul constănțean a utilizat următorul lot: Vili Ser, Iulian Voineag - portari; Decebal Pănescu, Constantin Doaie, Bănică Oprea, Iliuță Ștefan, Ladislau Pal, Liviu Gheorghe, Dumitru Jeanu, Niculae Serafim, Mihai Stanciu, Sorin Mîndru, Marian Ioan - în teren. *** Grupa 1: Spartak Varna (Bulgaria), Kosova (Kosovo), Rabotnichki Skopje (Macedonia), Obelisc Costinești (România) Grupa 2: Cerno More Varna (Bulgaria), Partizan Belgrad (Serbia), Spartak Pleven (Bulgaria), Galatasaray Istanbul (Turcia) Rezultatele echipei din Costinești Obelisc - Spartak Varna 4-2 Obelisc - Kosova 6-5 Obelisc - Spartak Pleven 6-5 Obelisc - Rabotnichki Skopje 1-2