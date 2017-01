Obelisc Costineşti, finalistă a turneului amical de la Varna

O echipă constănțeană de fotbal-amatori se remarcă în Bulgaria

Obelisc Costinești, finalistă a turneului amical de la Varna

Echipa de fotbal old-boys Obelisc Costinești s-a clasat pe locul doi la Memorialul „Gheorghi Dumitrov” 2010, turneu amical internațional de sală, organizat de Primăria Varna, în amintirea fostului component al echipei naționale a Bulgariei. La competiție, au participat șase formații, repartizate în două grupe: A: Cerno More Varna, Spartak Pleven (ambele din Bulgaria), Luleburgaz 1 (Turcia); B: Obelisc Costinești (România), Luleburgaz 2 (Turcia), Spartak Varna (Bulgaria). În faza grupelor, Obelisc Costinești a reușit două victorii: 5-1 (2-0) cu Luleburgaz 2 și 3-1 (0-1) cu Spartak Varna, calificându-se, astfel, în marea finală. Din păcate, în meciul cu trofeul pe masă, echipa din Stațiunea Tineretului a cedat, scor 2-5 (0-2), în fața celor de la Cerno More Varna. „Avem relații de colaborare foarte bune cu autoritățile și cluburile din Varna, așa că suntem mereu invitați. Acest turneu trebuia să se desfășoare în luna februarie, dar, pentru că sala era ocupată în perioada respectivă, a fost amânat pentru luna martie. Astfel, programul a fost dat peste cap, multe echipe nemaiputând participa. Noi am plecat cu un obiectiv bine stabilit - calificarea în finală -, pe care l-am îndeplinit. Despre trofeu, cred că nu avem nicio șansă să-l câștigăm, pentru că toată lumea îl vroia în vitrina clubului gazdă. Dar nu a fost nicio supărare. La banchetul de final, am ciocnit o cupă de șampanie și toți participanții ne-au felicitat. De asemenea, am fost invitați la ediția de anul viitor a Memorialului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul formației de pe litoral, Ion Zlate. Iulian Voineag, cel mai bun portar Pentru Obelisc Costinești, în turneul de la Varna au jucat: Iulian Voineag (desemnat cel mai bun portar al concursului), Dumitru Jianu, Livian Gheorghe (căpitan), Mihai Stanciu, Niculae Serafim, Marian Ion, Irinel Răzmeriță, Ladislau Pal, Mircea Staicu, Constantin Doae, Marian Dorner, Nicolae Trifu și Constantin Piciu. Tot la finalul turneului de la Varna, s-a stabilit ca, în luna mai, de Ziua Costineștiului, să fie organizată o nouă competiție amicală, în care să evolueze echipele Obelisc, Spartak Pleven, Selecționata Varna și Selecționata Luleburgaz.