O sportivă constănţeancă face practică la Primăria din Cartagena

O sportivă constănțeancă face practică la Primăria din Cartagena

Jucătoarea de tenis de masă Iulia Necula a avut un sezon de succes în Spania, câștigând tot ce se putea câștiga: campionatul, Cupa Spaniei, campionatul universitar și ETTU Cup. Constănțencei îi merge de minune la Cartagena. La 24 de ani, jucătoarea constănțeană de tenis de masă Iulia Necula e vedetă la Cartagena, unde evoluează la clubul local UCAM. Sportiva s-a integrat foarte bine în viața orașului-port de la Marea Mediterană, aflat în sud-estul Spaniei, în regiunea Murcia. Știe la perfecție limba spaniolă și urmează cursurile unei facultăți, urmând ca, la absolvirea acesteia, să se înscrie la o a doua. Victoria care a adus Cupa Iulia e împlinită și pe plan sportiv, contribuind la cucerirea de către UCAM, în acest sezon, a „triplei” campionat - Cupa Spaniei - ETTU Cup (important trofeu european), titluri cărora li s-a adăugat și campionatul universitar. Cartagena a dispus în finala ETTU Cup de formația poloneză KTS Forbet Tarnobrzeg, în dublă manșă, 3-0 în deplasare și 3-1 în Spania. Returul a început prost pentru UCAM, oaspetele conducând după primul meci (Fang Zhu - Zhou Xiao 0-3). Necula a făcut apoi 1-1, după un disputat 3-2 (11-6, 9-11, 14-12, 9-11, 11-6) cu Kinga Stefanska, victorie prin care formația spaniolă și-a asigurat matematic trofeul, astfel că următoarele două partide, câștigate, de altfel, de colegele chinezoaice ale constănțencei, Yanfei Shen și Fang Zhu (care au dus scorul la 3-1), nu au mai contat, Cupa fiind păstrată, pentru al doilea an consecutiv, la Cartagena. „Stefanska a tot schimbat ritmul jocului, dar Iulia a rămas concentrată și a câștigat. A fost victoria care ne-a adus titlul”, a declarat antrenorul lui UCAM, Enrique Perez Miras. Fetele, suporterii și membrii clubului au sărbătorit apoi victoria la un grătar, lângă sala care a găzduit partida. A fost al doilea sezon la rând în care UCAM a realizat „tripla”. A treia formație din străinătate Formația din Cartagena e a treia la care joacă Iulia în străinătate, după ce a plecat din Constanța, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS. Prima a fost 3B Berlin Tisch-tennis, urmată apoi de Montpellier (Franța). Tânăra sportivă locuiește la Cartagena încă de când juca la Montpellier. „Iulia este foarte apreciată și bine văzută la Cartagena. Oamenilor le place mult de ea. E fericită, și sportiv, și pe plan personal. În echipă, e titulară între patru chinezoaice și beneficiază de multe facilități de la sponsorii lui UCAM. Contractul i-a fost prelungit pe doi ani. A avut un an excelent”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Necula, tatăl Iuliei. Prietenul ei este spaniol Iulia are de patru ani o relație cu un jucător spaniol de tenis de masă, Jesus Cantero, și el sportiv la Cartagena. Cei doi s-au cunoscut în Germania și fiecare a fost în vizită la părinții celuilalt, la Constanța, respectiv la Cadiz. Jesus e component al lotului național și a participat la recentele Campionate Mondiale de la Moscova. „E un băiat fără fumuri, modest și popular. Se înțeleg bine”, îl apreciază tatăl sportivei pe prietenul ei spaniol. Mașină de spălat vase, cadou pentru campionat și Cupă Vasile Necula ne-a spus că, pentru „dubla” internă campionat - Cupă, Iulia a primit de la un sponsor, printre alte cadouri, și o mașină de spălat vase. Constănțeanca locuiește gratuit la etajul întâi al unei vile, unde ei și prietenului ei le-au fost puse la dispoziție patru camere. La parter locuiește un tenismen chinez. Sejur de zece zile la Ibiza Pentru câștigarea ETTU Cup, Iuliei și colegelor sale chinezoaice le-au fost oferite la alegere un sejur de zece zile în China sau la Ibiza. Iulia a ales exclusivista stațiune spaniolă, unde va merge după ce va petrece câteva zile la Constanța, de pe 16 iunie. Conform lui Vasile Necula, Iulia a fost invitată, zilele acestea, și la un concurs organizat de o firmă de pariuri, însă, întrucât susținea finala ETTU Cup, în locul ei a mers o altă româncă, Dana Dodean. Subiect de examen: turismul din Patagonia Iulia Necula e studentă la Cartagena la facultatea de management și turism internațional, în anul trei. De fapt, a început cu o altă facultate, jurnalistica, dar, după un semestru, a trebuit să renunțe, întrucât, din pricina programului sportiv, nu avea timp pentru cursurile practice. „Iulia are însă ambiția ca, după ce termină facultatea curentă, să revină și să încheie și media. Actualele cursuri le urmează gratuit, un sponsor suportându-le costul”, ne-a mai spus tatăl jucătoarei de tenis. Iulia vorbește fluent patru limbi străine (engleză, germană, fran-ceză și spaniolă), iar, potrivit lui Vasile Necula, în perioada de practică de la „management și turism internațional” a fost repartizată la Primăria din Cartagena. Recent, a dat un examen la facultate cu subiectul „Turismul din Patagonia”.