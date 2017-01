O pereche - unicat, tată şi fiică, arbitrează meciuri de fotbal în Constanţa

O pereche - unicat, tată și fiică, arbitrează meciuri de fotbal în Constanța

Fata are 17 ani și moștenește pasiunea fluierului și a fanionului de la tatăl său, care este încă arbitru activ. De multe ori, cei doi oficiază în aceeași brigadă, tatăl - la centru, fiica - la tușă. În familia constănțeană Veli, arbitrajul e la loc de cinste. Tatăl, Selatin, 48 de ani, este cel mai vechi arbitru din județ în activitate, iar fiica, Semra, 17 ani și trei luni, îi calcă pe urme. Cu peste 150 de meciuri la activ, la toate nivelurile (copii și juniori, Liga a IV-a - seniori și juniori și diverse alte turnee și meciuri), într-un an și jumătate de activitate, tinerei Veli i se prevede un viitor frumos în arbitraj. „Are linie, fizic (n.n. - e înaltă de 1,78 m, depășindu-și tatăl la acest capitol), ținută și plasament și pune pasiune în ceea ce face. În urma meciurilor ei, primesc cuvinte de laudă de la mulți oameni de fotbal”, se uită cu dragoste Selatin la unicul său copil. Semra a început școala de arbitraj la îndemnul lui Lucian Cârjă (vicepreședintele Comisiei de Arbitri a AJF Constanța și șeful Colegiului Delegări), bun prieten cu Selatin Veli. Fata avea 14 ani, era la școală și mărturisește, pentru „Cuget Liber”, că, la început, nu prea-i plăcea arbitrajul, dar, cum pofta vine mâncând, pe parcurs i-a intrat la inimă. După ce a absolvit cursul, un an nu a arbitrat, fiind ocupată cu examenele școlare, dar apoi și-a intrat în pâine și, alături de tatăl său, alcătuiește un cuplu unic în arbitrajul constănțean. Mai mult, Selatin nu a auzit de așa ceva, tată - fiică arbitri de fotbal în activitate, în niciun alt județ din România. „M-am întâlnit și am vorbit cu mulți arbitri și oameni de fotbal, însă nimeni nu avea cunoștință să mai existe în țară o asemenea pereche. Poate o descoperim acum”, spune Selatin. Tatăl își ajută foarte mult fiica, împărtășindu-i secretele arbitrajului. „Învăț de la el pe viu, când suntem în aceeași brigadă. Apoi, când putem, mergem la meciuri sau ne uităm la televizor. Îmi explică amănunțit fazele”, spune Semra, care, de multe ori, este urmărită la meciuri din tribună de Selatin, în „civil”. „Mă bucur că pot să o ajut pe fata mea. O duc și cu mașina la meciuri. Pe vremea mea, nu prea avea cine să te susțină. Eu am început arbitrajul în 1986, iar când aveam delegare la Ghindărești, mergeam, de la Hanul Morilor, șapte km pe jos. Sau, când arbitram la Oltina, plecam de la Constanța cu autobuzul de ora 5 și mă mai întorceam acasă la ora 20, pentru că nu aveam altă cursă”, își amintește Selatin. Semra arbitrează atât la tușă, cât și la centru, însă vrea să se „specializeze” ca tușier. „Îmi plac ambele posturi, dar cred că la linie voi avea mai multe șanse de afirmare”, spune tânăra de 17 ani, ai cărei idoli în arbitrajul românesc sunt constănțeanul Aurel Onița și bucureșteanul Alexandru Tudor. A debutat la 38 de grade Semra Veli a primit prima delegare la 15 ani, în vara lui 2008, la tușă, la o partidă de Liga a IV-a de juniori, la Ostrov. Tatăl său a arbitrat meciul de seniori. „Era o căldură cumplită, 38 de grade. Stăteam în spatele ei, cu sticla de apă, în caz că i se făcea rău. Totul a decurs însă bine. A greșit o semnalizare, două, dar în rest a fost OK”, povestește Selatin. „Am avut ceva emoții, dar m-am descurcat”, spune și Semra. O turmă de oi a blocat-o pe tușă Semra Veli a avut parte la meciuri și de unele întâmplări amuzante, cum ar fi pătrunderea pe teren, pe tușa sa, a unei turme de oi. „Au ridicat într-atât praful, încât nu mai vedeam nimic în față. De câini intrați pe teren nu mai spun, au fost o droaie. Probleme cu spectatorii, să mă alerge cu sapa, să zicem, nu am avut”, povestește Semra. A primit ofertă să facă reclamă la yachturi Tânăra arbitră a primit mai multe oferte de a debuta în cariera de foto-model, pe care, deocamdată, le-a refuzat. „Până acum, n-am avut timp, fiind prinsă cu arbitrajul, dar îmi place și această activitate”, spune Semra, care, alături de o colegă, a trecut o se-lecție la liceu pentru o ședință foto cu yachturi, căreia nu i-a dat curs însă. A adus o colegă de clasă la arbitraj Semra Veli a încurajat o colegă de clasă să urmeze și ea cariera de arbitru și a fost convingătoare, fata, Adriana Sandu, absolvind școala și oficiind deja la primul meci. Dintre arbitrele constănțene, Semra se înțelege cel mai bine cu Andreea Tăsică. Sunt și meciuri, în special la juniori, cu brigăzi exclusiv feminine. Un arbitru poliglot Semra este elevă în clasa a zecea la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța, la profilul „filologie intensiv - germană”, unde studiază engleza, franceza, italiana și germana. Vorbește, bineînțeles, și limba turcă. „Va fi ghida brigăzilor turcești de arbitraj care vor veni în România”, glumește Selatin Veli. A acordat două cartonașe roșii și a avut trei meciuri într-o zi În meciurile arbitrate până acum, Semra Veli a acordat două cartonașe roșii. „Primul a fost cumul de galbene, pentru proteste, la o partidă de juniori desfășurată pe terenul Oil Terminal. Am eliminat un jucător de la oaspeți. A doua eliminare, la alt meci, a venit după un roșu direct, pentru fault în postura de ultim apărător, după ce jucătorul respectiv luase mai devreme și un galben. Nu a contestat însă eliminarea, a ieșit cuminte de pe teren, știa că roșul era corect”, povestește Semra. Într-o altă zi, tânăra arbitră a făcut un adevărat tur de forță, oficiind la trei partide. Dimineața, între 9 și 10,30, a fost la centru, pe „Portul”, la o partidă de juniori, apoi, la ora 12, a făcut tușă la Liga a IV-a (seniori), iar după-amiază, de la ora 16, a fost din nou central, la Liga a IV-a (juniori), Cariocas - Cogealac, meci foarte greu de arbitrat, în condițiile în care cele două echipe au ținut să-și plătească multe polițe din tur. De regulă, Semra se antrenează de două ori pe zi, de multe ori alături de asistentul de Liga 1 Aurel Onița.