Campionatul Național de rugby juniori U16

O nouă înfrângere pentru CS Cleopatra

Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U16 este în plină desfășurare, în aceste zile, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanța.CS Cleopatra a pierdut și cel de-al treilea meci susținut în cadrul grupei A, în compania celor de la CSS Bârlad, scor 21-26. Echipa pregătită de Victor Bezușcu și Onal Agiacai a condus cu 14-0 la pauză, dar a clacat inexplicabil în actul secund, pierzând într-o manieră care ilustrează fidel evoluția rugbiștilor la acest turneu final. Aceștia vor juca vineri, de la ora 8, împotriva celor de la Steaua București sau LPS Focșani, în duelul pentru locurile 7-8.„Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. În tot acest turneu, am evoluat cu frică, fără vlagă. Nu contează scorul, contează cum am pierdut toate aceste partide (14-26 cu Olimpia și 0-31 cu CNE Baia Mare). Vom face o analiză a modului în care ne-am prezentat, fiindcă nu putem acuza pe nimeni altcineva, noi suntem de vină pentru tot. Trebuie să conștientizăm rapid unde am greșit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Victor Bezușcu.