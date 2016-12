"O luăm de la capăt! Facem sport şi educaţie"

Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan:

"O luăm de la capăt! Facem sport și educație"

După ce a cucerit, în ultimii ani, medaliile de aur și argint la juniori mari, CS Cleopatra Mamaia pornește într-un nou ciclu de pregătire a tinerilor rugbiști, iar roadele investiției sunt așteptate a fi culese peste patru ani.„O luăm de la capăt. Nu este nici prima, nici ultima dată când reluăm activitatea de la zero și suntem la fel de încrezători și entuziaști, ca de fiecare dată, că putem face performanță”. Așa a început discuția pe care am purtat-o, ieri, la Mamaia, cu președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.În sezonul competițional 2015/2016, CS Cleopatra va activa în Campionatul Național de rugby juniori U16 - Campionatul Bucureștiului, alături de alte patru formații: Metrorex, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, Steaua București și CSRTM Callatis Mangalia.Primul meci al stagiunii este programat duminică, 11 octombrie, de la ora 14.00, pe terenul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, în compania celor de la Metrorex.În prima fază, se joacă în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur. Sunt două serii în Campionatul Bucureștiului: una de cinci echipe, alta de șase echipe. Ocupantele primelor două locuri din fiecare serie se vor califica direct la turneul final, iar ocupantele locurilor trei vor disputa un meci de baraj pentru a prinde un „bilet” la finale.„Lotul actual cuprinde 30 de jucători, antrenori fiind Radu Nicolae Mocanu și Victor Bezușcu. Alături de copiii din clubul nostru, am mai adus tineri sportivi de la Suceava, Pașcani și chiar din Republica Moldova, dar cei mai mulți au venit în urma protocolului de colaborare pe care l-am semnat cu CS Mușchetarii Mihail Kogălniceanu. Ca orice început, este mai greu, copiii fac de puțin timp rugby, însă am demonstrat în ultimii 15 ani că suntem un laborator de campioni. Am încredere și în actuala generație, mai ales că am făcut toate eforturile posibile și am păstrat clasa cu program special de rugby de la Liceul «Gh. Duca». Țin să precizez că, dintre cei 25 de elevi-rugbiști ai generației U19 de anul trecut, nu mai puțin de 21 au promovat examenul de bacalaureat. Un procentaj de 84% cu care nu știu ce alt club se poate mândri. Este dovada cea mai bună a faptului că, în afară de sport, la CS Cleopatra se pune accent și pe educație”, a declarat președintele Chirondojan.Sprijin de la Primărie și Consiliul JudețeanÎn actuala stagiune, clubul din Mamaia se bazează și pe sprijinul oferit de Primăria și Consiliul Județean Constanța.„Am purtat o serie de discuții cu primarul Decebal Făgădău și cu vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir, care ne-au întins o mână de ajutor și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. O să depunem proiecte pentru a ne fi finanțată activitatea, mai ales că obiectivele stabilite sunt, ca de fiecare dată, ambițioase. Copiii vor intra într-un program intens de pregătire fizică și teoretică, iar pentru la anul, ne dorim să promovăm cel puțin 10 sportivi la loturile naționale de juniori. De asemenea, ne propunem să creștem jucători și pentru o echipă de seniori Farul care să revină în prim-planul rugby-ului românesc. Din echipa noastră campioană U19, am dat jucători la Steaua, Timișoara sau Baia Mare, echipe de Superligă. Pe viitor, sunt convins că și Farul, bazându-se pe propria-i pepinieră, va putea să ajungă din nou acolo unde îi este locul”, a mai spus Vasile Chirondojan.