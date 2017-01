CS Tomis Constanța - HC Zalău, în Liga Națională de handbal feminin

O „finală“ care trebuie abordată la sacrificiu

Pentru CS Tomis, ultimele 11 meciuri rămase din returul Ligii Naționale de handbal feminin reprezintă tot atâtea finale. Echipa constănțeană trebuie să scoată maximum posibil din fiecare joc, pentru că orice pas greșit o va elimina definitiv din lupta pentru calificarea în cupele europene. Seria examenelor cu grad sporit de dificultate pe care le are de trecut CS Tomis începe sâmbătă, când, la Constanța, sosește HC Zalău, o echipă mult schimbată în bine de când a fost preluată de ex-selecționerul Gheorghe Tadici. Aflată pe locul 7 în clasament, cu 14 puncte, formația de la malul mării nu are altă variantă decât victoria în fața unui adversar robust (locul 4, 21 p), Zalăul fiind una dintre principalele contracandidate în bătălia pentru Europa. „După trei înfrângeri în ultimele patru etape, a venit vremea să mai și câștigăm. Meciul cu Zalăul este unul decisiv, la fel ca toate care vor urma. Noi am ajuns în acest punct critic, tot noi trebuie să o scoatem la capăt. Astăzi (n.r. - vineri), conducerea clubului a purtat o discuție cu jucătoarele și sper ca fetele să fi înțeles mesajul transmis: fiecare meci trebuie tratat ca o adevărată finală, la sacrificiu, altfel nu ne vom putea îndeplini obiectivul. Oricum, mai sus de locurile 4-5 nu cred că mai putem urca. Lotul are valoare, problema e că trebuie să alcătuim o echipă adevărată, omogenă, nu una de individualități”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul sportiv al CS Tomis, Paul Alexe. Pentru meciul de sâmbătă, antrenorul Victor Dăbuleanu are trei jucătoare incerte: Andreea Tîlvîc, handbalistă care acuză dureri de spate și care nu s-a antrenat nici joi, nici vineri, Mihaela Pîrîianu și Mihaela Seifer, ambele venind după accidentări mai vechi. Jocul de la Sala Sporturilor, contând pentru etapa a 16-a a Ligii Naționale, începe la ora 11.00, este transmis în direct de Digi Sport și este arbitrat de brigada bucureșteană Dinu / Din. Celelalte partide ale rundei: Cetate Deva - HC Dunărea Brăila, Rulmentul Brașov - Știința Bacău, HCM Buzău - Universitatea Cluj, HC Oțelul Galați - Rapid București, Universitatea Reșița - HCM Baia Mare. Întâlnirea HCM Roman - Oltchim Râmnicu Vâlcea a fost amânată pentru data de 24 februarie. Va lipsi Alexandra Iovănescu Sâmbătă, din echipa Tomisului, va lipsi pivotul Alexandra Iovănescu. „Între Alexandra și conducerea clubului au intervenit discuții, dar ea rămâne sub contract cu clubul. Sperăm să revină cât mai curând, cu o altă atitudine, pentru că nu ar ajuta-o cu nimic să stea pe tușă până la vară”, a explicat Alexe. *** Duminică, 21 februarie, de la ora 19.00, la Sala „Traian” din Râmnicu Vâlcea, Oltchim primește vizita super-echipei daneze Viborg HK, în cea de-a treia etapă a Grupei 2 principale a Ligii Campionilor la handbal feminin. Ambele echipe sunt neînvinse până acum în această fază a competiției, au câte patru puncte și ocupă primele două locuri în clasament, departajate de golaveraj (+11 Oltchim, +10 Viborg). Derby-ul grupei începe la ora 19.00 și este transmis în direct de Sport.ro. Arbitrează brigada spaniolă Lopez / Ramirez. În celălalt joc, sâmbătă, Dinamo Volgograd (Rusia; 0 p) întâlnește, pe teren propriu, pe Hypo Viena (Austria; 0 p).