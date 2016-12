O decizie dificilă: Cătălina Ponor sau Larisa Iordache, la JO de la Rio?

În urma eșecului suferit de naționala feminină de gimnastică a României la turneul preolimpic de la Rio, Federația Română de Gimnastică este obligată să trimită la Jocurile Olimpice de la vară o singură gimnastă. O decizie greu de luat, opțiunile fiind Cătălina Ponor sau Larisa Iordache, ambele dorind să meargă în Brazilia și să reprezinte România în probele pe aparate.Președintele federației, Adrian Stoica, a ținut să infirme zvonul conform căreia naționala României ar mai primi un wild-card din partea forului olimpic internațional, care să permită participarea a două gimnaste la Rio. Astfel s-ar fi evitat momentul în care federația ar fi avut de ales între cele două gimnaste.„Există un regulament de acordare a wild-card-urilor, iar gimnastica românească nu este în niciuna din situațiile prevăzute în aceste criterii de acordare a wild-card-urilor”, a declarat Stoica, în cadrul conferinței de presă de la sediul MTS.Cătălina Ponor a revenit la 28 de ani în circuitul mondial al gimnasticii, după numeroasele operații la care a fost supusă și a demonstrat de fiecare dată stofa sa de campioană. Constănțeanca recunoaște faptul că își dorește foarte mult să participe la Jocurile Olimpice și că ar fi fost mai frumos să nu se ajungă în acest punct, în care să se aleagă între ea și buna sa prietenă Larisa Iordache.„Nu va fi o dezamăgire, dar probabil mă va durea, pentru că am luptat și am încercat să trec peste problemele de sănătate, am încercat să ajut echipa. Am luptat pentru echipă și pentru acest loc cu echipa la Jocurile Olimpice. Însă, dacă ea va fi mai bună, s-o ajute Dumnezeu să fie sănătoasă și să poată aduce o medalie României”, a declarat Cătălina Ponor, citată de Agerpres.Septupla campioană europeană va participa, în perioada 1-5 iunie, la Campionatele Europene de la Berna și are ca obiectiv clasarea echipei pe podium.„Este foarte mult de lucru, iar eu din a doua zi din care am reintrat în sală am început să adaug deja elemente pe fiecare aparat. Trebuie să merg la Europene, așa cum mi-am asumat un risc, un eșec, cum s-a întâmplat la Rio, așa o să-mi asum pe mai departe. Am spus că merg până la capăt, voi merge până la capăt. Vreau să venim pe podium cu echipa. Personal îmi doresc să fiu sănătoasă și cu siguranță vor veni medaliile și rezultate”, a completat Cătălina Ponor.