Număr record de participanţi la Cupa Preşedintelui

Rugby de cinci stele pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“

Număr record de participanți la Cupa Președintelui

Cupa Președintelui la rugby se anunță a fi cel mai tare turneu de copii și juniori organizat vreodată în Dobrogea.La eveniment, programat în zilele de 28 și 29 septembrie, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“, sunt așteptați să participe aproximativ 800 de sportivi.La Cupa Președintelui, sunt invitați să se întreacă tineri rugbiști, din toate cluburile de performanță și secțiile de profil din județul Constanța, dar și elevi din școlile din oraș și din județ care au practicat rugby-tag.Organizatorii competiției din „Badea Cârțan” sunt Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia (președinte, Vasile Chirondojan) și Asociația Județeană de Rugby (președinte, Florian Constantin; vicepreședinte, Daniel Georgescu).„Cupa Președintelui se preconizează a fi un eveniment de o mare amploare, atât prin numărul record de sportivi înscriși, cât și prin nivelul valoric, Constanța fiind unul dintre cele mai importante centre ale rugby-ului românesc. Vor fi meciuri pe categorii de vârste, de la 7 ani, la Under 19", a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Chirondojan.Organizatorii vor trimite invitații pe adresa Federației Române de Rugby, dar și a Consiliului Județean Constanța, for care susține consistent rugby-ul de la malul mării.„Sperăm să fie alături de noi reprezentanți ai federației, precum și președintele CJC, Nicușor Constantinescu, și vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, care ajută atât echipa de seniori, cât și echipele de copii și juniori”, a adăugat Chirondojan.Echipele învingătoare vor fi recompensate cu diplome, cupe, echipament sportiv, însă organizatorii au pregătit și alte premii speciale.v v vIată, pe scurt, ce se mai întâmplă în rugby-ul juvenil constănțean l Echipa de juniori U19 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” țintește podiumul actualei ediții a Campionatului Național, conduce-rea tehnică fiind asigurată de Marian Nache (antrenor principal) și Adrian Pllotschi (antrenor secund) l După câțiva ani de absență, revine în „peisaj” echipa Constructorul Constanța, care va activa în campionatul juniorilor Under 16 l Începând din toamnă, vicecampioana CFR - „Gh. Duca” va evolua în campionatul juniorilor U18 sub o nouă titulatură: CS Cleopatra Mamaia, gruparea feroviară nemaiavând posibilitatea de a susține echipa.