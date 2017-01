Antrenorul principal al HCM-ului, Eden Hairi:

„Nu se întâmplă minuni în fiecare zi“

Eden Hairi, antrenorul principal al echipei de handbal masculin HCM Constanța, a declarat, după meciul cu Hammarby, din etapa a cincea a Ligii Campionilor, că a sperat într-o victorie la cel puțin opt goluri diferență pentru a continua în Cupa Cupelor. N-a fost să fie, tabela a indicat doar 32-30 pentru HCM, însă acest rezultat îi dă încredere tehnicianului pe viitor. „Mi-aș fi dorit ca băieții să joace așa mereu. Din păcate, handbaliștii mai tineri nu sunt încă pregătiți să evolueze la acest nivel. Am fost un pic mai exacți decât în alte meciuri și am sperat într-o minune, dar nu ne-a ieșit“, a declarat Hairi, care a precizat că, până în iarnă, niciun jucător nu va pleca de la HCM. „Dedicăm victoria domnului antrenor. Ne-am propus să câștigăm și ne-am atins obiectivul. Acum, vrem să avem constanță în joc și să recuperăm cât mai multe puncte în campionat”, a spus și interul Daniel Mureșan, care a înscris două goluri în poarta suedezilor. Eliminată din cupele europene, formația de pe litoral trebuie să fie foarte atentă în campionat, unde este amenințată cu retrogradarea. Primul pas pentru evadarea din zona periculoasă a ierarhiei Ligii Naționale ar putea fi făcut duminică, 18 noiembrie, când HCM (locul 9, 7 p) va întâlni, în deplasare, pe Romvag Caracal (locul 12, 0 p), meci din cadrul etapei a noua. Gazdele nu fac față rigorilor primului eșalon, astfel încât singura necunoscută este diferența de goluri. Arbitrează brigada Băducu / Voicu (Buzău). Cealaltă echipă din județ, CSM Medgidia (locul 6, 9 p), are o misiune infernală duminică, pentru că va înfrunta Steaua (locul 3, 13 p) chiar în București. Restul de partide ale rundei sunt U Bucovina Suceava - HC Odorhei, Dinamo - CSM Oradea și HC Minaur Baia Mare - Pandurii Tg. Jiu. În devans, s-au disputat întâlnirile UCM Reșița - Știința Bacău 34-32 și Poli Timișoara - Uztel Ploiești 25-21.