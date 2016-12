Relu Damian:

„Nu resping ideea de a continua la Farul“

Relu Damian, cel care a activat în tur ca președinte al FC Farul, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu va fi prezent astăzi la reunirea echipei, dar nu respinge ideea de a-și continua activitatea la club, chiar dacă antrenorul Ioan Sdro-biș, cu care a făcut o echipă foarte bună, a plecat. „Dacă mai e nevoie de mine și voi fi solicitat, e posibil să revin, în cursul acestei săptămâni. Trebuie îndeplinite însă două condiții: situația să se rezolve la Farul, sub toate aspectele, administrativ și financiar, iar poziția mea în club să fie clarificată. Am venit cu inima deschisă la Farul, unde am lucrat cinci luni (fără a primi vreun ban), crezând într-un proiect, care nu s-a putut realiza însă până acum. M-am simțit bine la Constanța și am avut o colaborare bună cu oamenii de la Farul și cu suporterii minunați ai echipei. Am înțeles o perioadă situația, dar lucrurile nu pot merge așa la nesfârșit. Deocamdată, nu am certitudinea că se va schimba ceva în bine, astfel că mâine (n.n. - astăzi) nu am de ce să vin. Pentru a-și putea atinge obiectivele, un club de talia Farului nu trebuie să se mai târască și să fie lipsit de continuitate. Patronul Giani Nedelcu depune eforturi, dar singur nu poate reuși înalta performanță și promovarea”, ne-a mai spus Damian.