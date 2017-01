Selecționerul naționalei de handbal masculin, Aihan Omer:

„Nu puteam pierde meciul cu Letonia”

Antrenorul principal al echipei naționale de handbal masculin a României, Aihan Omer, a declarat că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi în partida de la Riga, câștigată de tricolori cu scorul de 37-30. Letonia a dat o replică viguroasă, dar, cu toate acestea, „Turcul“ spune că soarta jocului nu a fost pusă în pericol niciun moment. „Sunt mulțumit și de rezultat, și de joc. Ne așteptam să fie un meci greu, însă noi am fost mai proaspeți pe final și am reușit să câștigăm. Nu am simțit că putem pierde meciul. Am controlat jocul încă de la început, dar adversarul a fost foarte determinat și și-a dorit victoria. Noi am condus ostilitățile, iar pe final am făcut diferența“, a afirmat tehnicianul constănțean. La Riga, pentru România au marcat Iacob (7), Ghionea (6), Toma, Stavrositu (câte 5), Buricea (4), Petrea (3), Pârâianu, Jurcă, Șania (câte 2) și Irimescu, în timp ce, în poartă, Laufceac a făcut senzație cu paradele sale. După trei partide disputate în Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din Croația 2009, România ocupă locul întâi, cu 6 puncte, urmată de Letonia (4 p) și Cipru (0 p). Meciul retur cu Letonia va avea loc duminică, 20 ianuarie, de la ora 11, în direct la Sport.ro, la Oradea, iar o victorie, de altfel previzibilă, le-ar permite lui Stavrositu și compania accesul în baraj.