Mugurel Cornățeanu, antrenor Callatis Mangalia:

„Nu ne interesează lupta pentru promovare“

Mare surpriză acestui început de retur, Callatis Mangalia primește, astăzi, de la ora 17.00, vizita uneia dintre formațiile de top ale Seriei I, CF Brăila. Chiar dacă echipa sa a acumulat maximum de puncte în etapele scurse, antrenorul Mugurel Cornățeanu rămâne cu picioarele pe pământ și spune că obiectivul Callatisului este în continuare evitarea retrogradării și că nu se gândește la promovarea în Liga I. „Va fi un meci mai greu, pentru că evoluăm împotriva formației cla-sate pe locul doi. Nu ne deranjea-ză etapele intermediare, băieții s-au pregătit foarte bine în iarnă și fizic sunt apți să joace din trei în trei zile. Ne dorim foarte mult să câștigăm acest meci, pentru că vrem să continuăm pe aceeași linie. Momen-tan, suntem considerați revelația returului, însă asta nu este important. Nu știu cum am fi considerați dacă am pierde următoarele două meciuri, rezultate în urma cărora am ajunge în zona fierbinte a clasamentului. Pentru noi, important este să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne îndeplinim obiectivul - evitarea retrogradării. Nu ne gândim la promovare după trei victorii, pentru că sunt echipe de tradiție, cu bugete mult mai mari ca al nostru și nu putem să ne comparăm cu ele. Callatis Mangalia este o echipă mică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mugurel Cornățeanu.