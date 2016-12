George Curcă:

„Nu ne dorim să-l vedem pe Borcea dansând ca Shakira“

Căpitanul farist George Curcă spune că, în aceste momente, „rechinilor” nu le stă gândul la bani, dorind doar să facă un joc bun și să obțină un rezultat pozitiv contra lui Dinamo. „Avem mare nevoie de puncte. Ar fi păcat să retrogradăm. Dinamo are un joc foarte bun, orientat pe atac, dar încercăm să-l blocăm. Noi, jucătorii, trebuie să realizăm în ce situație grea suntem și să ne mobilizăm. Trebuie să trecem la fapte, să facem treabă. Am avut probleme mari la Galați, nu ne-a ieșit nimic. Mâine (n.n. - astăzi), vom încerca să spălăm rușinea. Nu ne-am dori să-l vedem pe Cristi Borcea dansând ca Shakira”, a spus Curcă. Portarul Farului nu știe nimic despre un eventual interes al Unirii Urziceni. Pentru el, însă, în momentul de față, gândul îi e numai la Farul, cum să evite retrogradarea. „Nu m-am gândit până acum să plec de la Constanța, dar, oricum, trebuie să măsor de cinci ori înainte de a tăia, pentru că Urziceniul are un portar foarte bun. Poate fi însă și o tactică a lui Meme Stoica, ținând cont că se apropie meciul nostru cu ei”, a arătat George.