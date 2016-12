Ioan Sdrobiș:

„Nu-mi plac străinii“

Antrenorul principal al FC Farul, Ioan Sdrobiș, a declarat că preferă să lucreze și să clădească echipe cu jucători români. „Alți antrenori, colegi de-ai mei, s-au dus la de-a gata. Adu-mi-l pe ăla, cumpără-mi-l pe ăla. Sdrobiș a spus nu, eu găsesc din ăștia români, îmi plac românii, de aceea nici nu am antrenat în străinătate, am avut multe oferte, și la nivel de federație, și nu m-am dus”, a arătat „Părintele”. Sdrobiș a găsit o situație grea la Farul, „nu e plăcut să vii și să nu ai jucători în club, să începi să-i aduni, iar pe unii să-i și recondiționezi”, însă nu disperă, întrucât „cu aceleași probleme m-am confruntat și la Vaslui, m-am dus pe 26 iulie, iar pe 8 august începea campionatul și noi nu eram adunați. I-am chemat prin telefon, vino, Sorine, vino, Vali, vino ăla, vino ălălalt, dar apoi am rezolvat situația”. Principalul Farului mai spune că la clubul constănțean se va schimba și politica salarială, în sensul diminuării contractelor. „Jucătorilor le-am cerut înțelegere din punct de vedere financiar, pentru că traversăm vremuri dificile”, a spus Sdrobiș, care a dezvăluit că jucătorii tineri vor avea contracte pe cel puțin trei ani și că, deocamdată, echipa a doua nu va fi ținută. Tehnicianul le-a propus patronilor Farului o strategie care să se bazeze pe jucătorii tineri, 80 la sută locali și pe revigorarea sectorului juvenil.