Ștefan Stoica, antrenorul principal al Farului:

„Nu mi-e teamă de returul Ligii a II-a“

Echipa constănțeană s-a întors, ieri, din stagiul din Antalya, perioadă de pregătire de care „Mourinho” s-a arătat mulțumit, ceea ce-l face să abordeze cu optimism campionatul. În Antalya, Ștefan Stoica a urmărit ca, în paralel cu acumulările fizice, să-și formeze „11”-le de bază pentru returul Ligii a II-a. „Marinarii” au disputat șase amicale cu echipe străine, dintre care cinci au fost de prima ligă. „Mourinho” a declarat că nu l-au interesat rezultatele (o victorie, un egal și patru înfrângeri), ci evoluția formației, de care e mulțumit. În cinci dintre confruntări, Farul a jucat într-un sistem 4-4-2 sau 4-4-1-1, iar în singurul succes, cu o formație din prima divizie a Ucrainei, așezarea a fost 4-1-4-1. Stoica a abordat patru dintre meciuri cu prima formație, care ar putea arăta astfel pentru startul returului: în 4-4-2: Vlas - Mățel, Ninu, Larie, Gaston - Andrade (M. Soare), B. Andone, B. Teekloh, C. Matei - Cristocea, Chico; în 4-1-4-1: Vlas - Mățel, Ninu, Larie, Gaston - B. Teekloh - Cristocea, Păcuraru, B. Andone, C. Matei - Chico. Față de tur, centrul apărării e schimbat complet, în urma plecărilor lui Papp și Diogo da Silva, „Mourinho” mizând acum pe Ninu (împrumutat de la Steaua) și pe surpriza Larie, care, reprofilat din mijlocaș la închidere, l-a mulțumit pe antrenor ca stoper, rol în care, în Antalya, a început titular toate cele patru confruntări în care Farul a jucat cu prima formație. „Pe perioada stagiului, am beneficiat de cele mai bune condiții pentru pregătire. În fiecare zi, ne-am antrenat între 3,5 și 4 ore, iar terenurile s-au prezentat și ele excelent. Volumul antrenamentelor a fost foarte mare, de aceea, pe final, a intervenit și oboseala, dar cred că, până la începerea campionatului, îi vom aduce pe jucători în cea mai bună formă. Nu mi-e teamă deloc de returul Ligii a II-a. Farul va lupta din greu pentru victorie la fiecare meci”, a declarat Ștefan Stoica. Meciurile din Antalya 1. Farul - FC Gyeongnam (Coreea de Sud, prima ligă) 0-1 2. Farul - Amkar Perm (Rusia, prima ligă) 2-2 (Larie, M. Ene) 3. Farul - FC Banants (Armenia, prima ligă) 1-5 (Doicaru, din penalty) 4. Farul - Hrvatski Dragovoljac (Croația, liga a doua) 2-4 (Chico 2) 5. Farul - Kryvbas Kryvoy Rog (Ucraina, prima ligă) 2-1 (Cristocea, Chico) 6. Farul - Șahtior Soligorsk (Belarus, prima ligă) 1-3 (Fatai)