Ștefan Stoica, antrenorul Farului:

„Nu-mi dau demisia“

După ce Concordia a punctat pentru 4-0, suporterii Faru-lui n-au mai rezistat și au scandat „Demisia!” la adresa antrenorului Ștefan Stoica. „Nu e ceva anormal să-mi fie cerută demisia, însă eu am venit la Farul cu inima deschisă și nu mă voi da bătut la primul insucces. Le-am și spus fanilor după meci, nu am venit aici să fac figurație. Chiar dacă, la prima vedere, după acest eșec usturător, misiunea noastră pare grea, eu voi lupta. A, dacă echipa continuă pe o linie descendentă încă 2-3 meciuri, problema va fi pusă altfel. Însă, deocamdată, suntem la un punct de Liga 1, iar sâmbătă primim acasă o contracandidată la promovare. Sigur, faptul că am pierdut cu 1-4 e urât și grav, iar pe undeva chiar catastrofal, dar nu dezarmăm, nu e nimic pierdut deocamdată. Accidente se mai întâmplă”, a declarat „Mourinho”, pentru „Cuget Liber”. Principalul Farului a remarcat că și elevii săi au avut unele ocazii, iar în unele momente din meci s-au lovit de neșansă. Apoi, starea proastă a terenului a transformat partida într-una de luptă, pe care „marinarii” au pierdut-o clar. „Probabil că n-avem jucători care să se preteze acestui tip de joc. N-am luat parte la război”, a arătat Stoica. Tehnicianul a mai spus că, în urma cartonașelor galbene primite ieri, Gaston și Ene sunt suspendați contra Victoriei Brănești. La faza-circ din minutul 73, după ce arbitrul a dat penalty, Matei a luat mingea să bată el, Ene a vrut același lucru și între cei doi s-a iscat un mic scandal, din care învingător a ieșit Ene. Schimbul de replici a continuat apoi și după ce Ene a marcat. De remarcat că numărul unu pe lista executanților de penalty-uri era Cristocea, care a refuzat sa bată însă.