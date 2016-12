„Nu mai luaţi Farul la mişto!“

Relu Damian:

„Nu mai luați Farul la mișto!“

Președintelui clubului constănțean nu i-a picat bine că Astra l-a luat la Ploiești pe Bogdan Rusu fără să-i contacteze pe oficialii „marinarilor“. Atacantul de 20 de ani e dorit și de Șerif Tiraspol. Bogdan Rusu la Astra Ploiești e o mutare care l-a supărat pe Relu Damian. Jucătorul avea acceptul Farului doar pentru a se pregăti cu Dinamo. El a ajuns însă la Astra, cu care a declarat că s-a înțeles, fiind liber de contract. „Nici pomeneală ca Rusu să fie jucător liber, e sub contract cu Farul. Astfel că nu poate fi luat gratis, așa cum vor unii. Nu-i frumos ce a făcut Astra. Așa se lucra înainte de 1989. Așteptăm clubul ploieștean la negocieri. Nu acceptăm ca Farul să fie luat la mișto!”, a declarat președintele Farului, pentru „Cuget Liber”. În plus, Astra nu e singurul club care-l vrea pe Rusu, are un concurent serios. Patronul Farului, Giani Nedelcu, ne-a spus că Șerif Tiraspol a trimis o hârtie la club în care se arată interesată de jucător. „În cazul în care vom continua, noi am vrea să-l oprim pe Rusu la Farul, dar, dacă va fi să plece, vom alege cea mai bună ofertă”, a arătat Nedelcu. În ce privește reunirea echipei, Relu Damian a declarat că stadionul „Farul” ar putea beneficia din nou de apă și căldură marți, 18 ianuarie. „Au fost unele discuții între patronatul Farului și autoritățile locale constănțene și am înțeles că problema utilităților s-ar putea rezolva marți, la o zi după reunirea programată de noi. Aceasta ar însemna să ne reunim miercuri, cu două zile întârziere față de data fixată, dar nu ar fi o problemă deosebită, ținând cont cum am plecat la drum astă-vară”, ne-a spus Damian. Pe de altă parte, Giani Nedelcu a infirmat zvonurile unei posibile schimbări de antrenor la clubul constănțean. „Nu am discutat cu niciun antrenor, îl avem pe Ioan Sdrobiș. Nu s-a pus problema vreunei schimbări. Dacă vom continua, antrenor va rămâne, fără discuție, Sdrobiș, în tandem cu președintele Relu Damian”, ne-a spus Nedelcu.