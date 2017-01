"Nu mai fiți buni cu echipele rivale. Puneți mai multă presiune pe adversari. Huiduiți și fluierați!"

Ştire online publicată Joi, 30 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Patrice Evra le-a transmis suporterilor cinci reguli de urmat la întâlnirea din "sferturi", cu insularii, scrie gsp.roPresa franceză a dezvăluit că, în luna martie, reprezentanții suporterilor echipei naționale s-au întâlnit cu Didier Deschamps, Hugo Lloris, Raphaël Varane și Patrice Evra.Acesta din urmă le-a transmis fanilor să fie "răi" și să-și încurajeze favoriții după cinci reguli simple, dar eficiente, pe care a ținut să le reamintească înaintea meciului cu islandezii:Nu faceți niciodată valuri la scorul de 0-0. Se creează o atmosferă bizară și îi incomodează pe fotbaliștiNu mai cântați "Et 1, et 2, et 3-0". Asta era moda în 1998, când Franța a câștigat Cupa Mondială și reprezintă, ca atare, o altă generație de jucători, nicidecum pe cea actualăSusțineți-i pe jucători scandându-le numele atunci când realizează acțiuni frumoase, chiar dacă acestea nu se încheie cu marcarea unui golCântați din toate puterile, ca un cor adevărat, mai ales atunci când Franța este condusăNu mai fiți "buni" cu echipele rivale. Puneți mai multă presiune pe adversari. Huiduiți și fluierați!