Nu mai aveţi nicio scuză dacă nu bateţi!

Duminică, la București, de la ora 11, Dinamo II - FC Farul

Nu mai aveți nicio scuză dacă nu bateți!

Ajunsă la retrogradare, Farul are ocazia, în etapa a 10-a a Ligii a II-a, să mai urce în clasament, având în vedere că joacă împotriva penultimei clasate. Jucătorii Farului au acuzat că seria de rezultate defavorabile din ultimul timp a fost cauzată și de problemele financiare cu care s-au confruntat. Între timp, „mari-narilor” li s-au plătit banii, așa că acum nu mai au nicio scuză dacă mai calcă greșit. Cu atât mai puțin, duminică, în fieful lui Dinamo II, echipa de pe locul 17, fără victorie în ultimele cinci meciuri, din care a scos doar un punct. De altfel, „cățeii” au obținut doar patru puncte în cele nouă partide jucate, fiind o echipă subțirică, alcătuită din jucători tineri, pe care, în afară de Giurgiu și Snagov, au bătut-o toți. „Nu ne interesează decât victoria, de care avem mare nevoie. Am jucat la Dinamo II, dar acum evoluez la Farul și sunt devotat numai acestei echipe. Vin în Ștefan cel Mare să-i dau o palmă lui Dinamo II”, a declarat apărătorul con-stănțean Florin Buzea, fost jucător al „câinilor” mici. La Farul, cazul „Mățel” s-a rezolvat, fundașul dreapta al „marinarilor“ și antrenorul Marius Șumudică purtând vineri dimi-neață o discuție care a lămurit lucrurile. Jucătorul a participat apoi la antrenament, totul reintrând în normal. Deși, vineri dimineață, i-a sosit „cartea verde”, nou-achiziționatul Diogo An-drade nu a putut fi legitimat în aceeași zi, astfel că nu are drept de joc la meciul cu Dinamo II. Echipa probabilă a Farului: Sardescu - Mățel, Papp, C. Pașcovici, Gaston - B. Andone, Cristocea, L. Mihai II, C. Matei - Chico, M. Ene. Arbitrează Eduard Constanti-nescu (Craiova); asistenți, Nicolae Dobrică (Rm. Vâlcea), Anghel Voicu (Suseni); rezervă, Radu Danielenco (Ploiești); observatori, Nicu Florescu (Sibiu), Nicolae Dumitru (Bu-curești). Meciul se joacă pe stadionul „Florea Dumitrache”, începe la ora 11 și este transmis în direct de Sport Klub. Barbu, în lotul pentru Dinamo II Farul a plecat la București sâmbătă, 17 octombrie, puțin după ora 15. În autocar au urcat 17 jucători, cărora, la hotelul Chrystal Palace, li s-a adăugat al 18-lea, Cosmin Matei, întors în țară după ce a participat cu echipa națională Under-19, în Austria, la prima fază de calificare la Campionatul European din 2010. Ceilalți 17 sunt: Sardescu, Fl. Dobre - portari; Mățel, Papp, Barbu, Buzea, Gaston, Pașcovici - fundași; B. Andone, B. Teekloh, Cristocea, Păcuraru, L. Mihai II, L. Leu - mijlocași; Chico, M. Ene, Fatai - atacanți. Cu echipa a făcut deplasarea și Gheorghe Butoiu, care va activa ca secund al antrenorului Marius Șumudică, după cum a declarat, pentru Cuget Liber, patronul Farului, Giani Nedelcu.