Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„Nu mai avem nicio scuză, dacă nu batem UTA”

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat că „rechinii" trebuie să câștige neapărat meciul de campionat, de duminică, cu UTA, de la Constanța, partida fiind capitală pentru fariști. Aflată, în acest moment, pe loc retrogradabil, 16 (7 puncte, -5 la adevăr), la un punct de penultima poziție și la patru de ultima, FC Farul primește, în etapa a 11-a, duminică, de la ora 17, vizita echipei UTA (locul 13, 9 puncte, -6). „Rechinii" suferă după rezultate, dar nici arădenii nu se simt foarte bine, convulsiile interne și numeroasele probleme de lot aducând-o într-o situație dificilă. Constantin Gache consideră că meciul cu UTA e unul capital pentru Farul, de aceea, cum-necum, „rechinii" trebuie să-l câștige. „Dacă, până acum, am mai avut scuze în cazul eșecurilor, am mai dus-o cum am dus-o, am scăl- dat-o, că jucăm la Constanța cu echipe puternice, precum Steaua, CFR Cluj, chiar și Urziceni, de data aceasta, cu UTA, nu ne mai permitem să ratăm victoria. E un meci capital pentru Farul, pe care trebuie să-l câștigăm, indiferent cum. Nu mai contează cine va intra pe teren, toți trebuie să dea ce au mai bun în ei pentru a învinge. Va fi o partidă dificilă, în care dăruirea, luciditatea și puterea Farului trebuie să fie determinante", a spus Gache. Tehnicianul farist știe din presă de problemele arădenilor, dar, pe de altă parte, crede că schimbarea antrenorului, în locul lui Lăcătuș venind Marin Barbu „Magiun", poate crea un șoc la echipă, care să le dea bătăi de cap constănțenilor. „Acum aș pleca…" Constantin Gache a mai spus că nu simte asupra sa o anume presiune din partea conducerii clubului, însă „presiunea vine de la sine, e în toată Liga 1, o impun rezultatele. Mă apasă mai mult presiunea rezultatului sau a dorinței de a face bine decât gândul că voi fi schimbat. În definitiv, dacă sunt dat afară, ce? Sigur, e o bilă neagră, dar eu am conștiința împăcată. Am făcut tot ce a depins de mine. Nu am reușit mare lucru, dar nu știu dacă e numai vina mea sau a clubului. Dacă aș ști că, prin plecarea mea, echipa ar câștiga meciurile cu Aradul și Mioveniul, acum aș pleca".