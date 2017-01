Antrenorul echipei SN Constanța, Ion Zlate, după înfrângerea de la Cluj, 0-4 cu CFR, în Liga I de fotbal feminin:

„Nu mă pot lupta singur cu mafia arbitrajelor!“

Tânăra echipă de fotbal feminin SN Constanța a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 0-4 (0-2), de CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a opta a Ligii I, în care arbitrul a tolerat jocul dur al formației ardelene. Meciul de la Cluj era cât pe ce să nu se mai dispute, ambulanța sosind la stadion cu o întârziere de 12 minute după ceasul arbitrului sau de 25, după cel al antrenorului SNC-ului, Ion Zlate. Centralul a dat drumul la joc, în ciuda protestelor din tabăra constănțeană, iar ardelencele au trecut imediat la durități. „A fost măcel la Cluj, cinci dintre jucătoarele noastre - Niculina Radu, Florentina Focșa, Mariana Dumitrache, Gabriela Lupu și Luana Ilie - fiind lovite de adversare în mod repetat, sub privirile îngăduitoare ale arbitrului. Nu știu câte pot fi recuperate pentru partida viitoare. S-a fluierat într-o singură direcție. Nu e prima dată când echipa mea e defavorizată, dar nu mă pot lupta singur cu mafia. Se întâmplă și la case mai mari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Zlate. Neputând conta pe nouă titulare, rămase acasă pentru a-și rezolva probleme școlare sau de sănătate, tehnicianul constănțean a dat credit tinereții, folosind următoarea formulă de echipă: M. Dumitrache, F. Focșa, N. Radu, Niculina Vălimăreanu, E. Prisăcariu, R. Solcan, L. Ilie, Flori Răileanu, Cătălina Drăgan, G. Lupu, Estera Filoti. Au mai jucat: Alexandra Andreescu și Andreea Nedelcu. Deși SNC a pierdut, două dintre jucătoare s-au remarcat în mod deosebit. Este vorba despre Roxana Solcan (mijlocaș) și Elena Prisăcariu, ambele componente ale naționalei de junioare a României. „Pe Elena am adus-o de la Galeșu, bătea mingea pe maidan. Are forță, viteză, lovește balonul la fel de bine și cu dreptul, și cu stângul. Roxana impresionează prin tehnică. Nu întâmplător au fost convocate, pe 23 noiembrie, la Mogoșoaia, la lotul național”, explică tehnicianul constănțean. *** Etapa viitoare (sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11.00), SNC va întâlni, pe teren propriu, pe Sporting Craiova, echipă aflată pe primul loc în clasament, cu mari șanse de a câștiga titlul de campioană. După încheierea turului, componentele loturilor de junioare și senioare de la SNC au programat un cantonament de șase zile în Bulgaria.