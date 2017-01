„Nu mă aşteptam la o aşa diferenţă“

„Nu mă așteptam la o așa diferență“

Sâmbătă, 14 Iunie 2008.

„Auzisem că Rapidul are echipă bunicică, dar nu mă așteptam la o așa diferență de scor. Am avut și un pic de noroc: noi am fructificat toate ocaziile, ei au ratat ce au avut. Situația s-a lămurit încă din minutul 12, când aveam 3-0. Prea multe nu sunt de spus. După pauză, am căzut fizic, pentru că nu suntem cu pregătirea la un nivel înalt”. Gheorghe Butoiu, antrenor FC Farul 1989