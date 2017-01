„Nu mă aşteptam la acest scor“

Gică Butoiu:

„Nu mă așteptam la acest scor“

Antrenorul interimar al Farului, Gică Butoiu, s-a declarat „foarte fericit” după victoria cu Tricolorul. „Nu mă așteptam la acest scor, având în vedere că am început meciul mai greu, dar pe parcurs ne-am revenit. Jucătorii au fost puțin stresați, în primul rând din cauza cantonamentului, care a durat foarte mult, o săptămână. S-au descătușat abia după pauză. Am avut puțină șansă la 1-0, că n-au marcat adversarii, însă, la 2-0, nu s-a mai pus problema învingătoarei, deși, în jocul nostru, pe final, s-a simțit oboseala, care s-a acumulat până acum”, a punctat Butoiu. Tehnicianul Farului a explicat că a început titular cu Marius Soare, întrucât l-a văzut mai activ în timpul săptămânii decât Andrade, „care e un jucător foarte bun, dar e puțin în urmă cu pregătirea, încă nu poate duce un meci întreg”. Soare a aflat că va fi titular vineri seară, când Butoiu a venit la el și l-a întrebat dacă e pregătit. „Nu e important că am dat eu pasă de gol, ci că am marcat repede și că am câștigat. Nu ne așteptam la 3-0, dar ne bucurăm pentru succes, unul de care aveam mare nevoie, după rușinea de la Rm. Sărat. Nu știu dacă voi rămâne titular. Antrenorul decide”, a spus Soare. Stăncioiu își bănuiește fotbaliștii că joacă la pariuri Principalul oaspeților, Florin Stăncioiu, consideră că rezultatul meciului de sâmbătă e cam dur. „Deși suntem o echipă mică, am avut mai multe ocazii clare decât Farul, ratând singuri cu portarul, din 6 m, chiar și un penalty. Fotbaliștii noștri n-au experiență și asta s-a văzut pe tot parcursul turului. În iarnă vor veni 5-6 jucători, pentru că altfel nu avem nicio șansă să evităm retrogradarea”, a arătat Stăncioiu. Tehnicianul oaspeților a anunțat însă că va lua măsuri drastice împotriva lui Marinescu, pe care-l bănuiește că a ratat intenționat penalty-ul. „Se tot vorbește de pariuri. Probabil că Marinescu a vrut să fie 3-0, altfel nu-mi explic. Dacă e așa, nu are ce să caute pe teren. E căpitanul de echipă, bate bine penalty-urile, a exersat și ieri (n.n. - vineri) la antrenament și nu a avut probleme, dar astăzi (n.n. - ieri) a recurs la o execuție absurdă”, a spus Stăncioiu.