"Nu există o strategie coerentă de dezvoltare a luptelor româneşti!"

Antrenorul emerit Claudiu Tămăduianu trage un semnal de alarmă:

"Nu există o strategie coerentă de dezvoltare a luptelor românești!"

Tot mai multe semnale de nemulțumire răzbat dinspre Federația Română de Lupte. După controversa creată de mutarea CN de lupte pe plajă pentru juniori de la Mangalia la Amara, s-a creat o nouă polemică, referitoare la strategia - sau mai bine spus a lipsei acesteia! - de dezvoltare a luptelor românești.Claudiu Tămăduianu se numără printre tehnicienii din România care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Cu un palmares impresionant, atât ca sportiv, cât și ca antrenor, Tămăduianu trage un semnal de alarmă vizavi de viitorul luptelor românești. O perspectivă care, din punctul de vedere al antrenorului emerit, nu se anunță nici pe departe a fi una în nuanțe rozalii.„Mi-am dedicat viața luptelor, mai întâi ca sportiv, apoi ca antrenor, la Steaua și la lotul național. Am dus bătălii grele, la Jocuri Olimpice, la Campionate Mondiale și Europene, am strâns medalii, iar acest lucru mă face să pot vorbi fără teamă. Da, o spun deschis: la ora actuală, nu există o strategie coerentă de dezvoltare a luptelor românești. Principala preocupare a actualei conduceri a Federației Române de Lupte este să plătească polițe celor care nu i-au acordat votul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Claudiu Tămăduianu.v v vTehnicianul emerit intră în profunzimea subiectului și lansează săgeți către conducerea FRL în două privințe: a strategiei de creștere a sportivilor și a promovării antrenorilor.„Am ajuns să cumpărăm străini. România nu mai are luptători de valoare, de perspectivă, și s-a găsit soluția «salvatoare»: să importăm străini! Consider că este o mare palmă primită de sportul românesc și, în același timp, o justificare a neputinței. Investim bani în străini, nu ne mai interesează sportivii noștri. Chiar aș fi curios să aflu câți bani se cheltuie cu acești străini aduși să reprezinte România la Jocurile Olimpice. S-a spus că au fost naturalizați pentru a câștiga o medalie și a se asigura în continuare finanțare pentru FRL. Ce finanțare s-ar pierde? Este o altă întrebare care își așteaptă răspunsul. Actuala conducere a federației s-a lăudat că aduce bani în sport. Oare un bun manager nu ar direcționa banii către sportivii români, medaliați și de perspectivă?”, a spus Claudiu Tămăduianu.În ceea ce privește situația antre-norilor, Tămăduianu este și mai vehement.„Antrenorilor români li se refuză un contract cu obiective precise de performanță și bonificații. Conducerea federației a găsit de cuviință să apeleze și la antrenori străini pentru loturile naționale. După o viață petrecută pe saltea, la colț, brusc, românii nu mai sunt buni! Și aducem străini, unii cu trecut controversat, care nu știu ce comunicare - rapidă și eficientă - pot avea cu sportivii”, a explicat Claudiu Tămăduianu, maestru emerit al sportului.v v vÎntr-o ediție viitoare, vom publica declarațiile incendiare ale campioanei Estera Dobre, care susține că a fost „tocată mărunt”, astfel încât să nu ajungă la Jocurile Olimpice de la Rio. Detalii incredibile despre atmosfera din lot!