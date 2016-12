Ion Marin, antrenorul principal al Farului:

„Nu există nicio presiune asupra mea“

FC Farul a dezmințit oficial ieri informațiile apărute pe un site de sport, privind eventuala înlocuire a antrenorului Ion Marin cu fostul tehnician al lui FC Vaslui, Viorel Hizo. Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al FC Farul, a declarat că „nu s-a discutat nimic cu domnul Hizo, sub nicio formă” și că Ion Marin „se bucură în continuare de sprijinul conducerii clubului”. „A mai apărut în presă că Farul a tratat și cu Dorinel Munteanu și cu nu mai știu cine. Acum, că se discută cu Viorel Hizo. Nu am cunoștință de așa ceva”, a punctat și Ion Marin. Tehnicianul farist nu-și simte amenințată poziția și a declarat că nu există nicio presiune, din partea nimănui, asupra sa. De asemenea, nu a avut loc vreo discuție cu conducerea clubului în care să se fi făcut referire, fie și aluziv, la o înlocuire a sa, „Săpăligă” neexcluzând însă o asemenea posibilitate, normală în viață unui antrenor. Ion Marin a dezvăluit că, în urmă cu câteva etape, a intenționat să renunțe la funcția de antrenor principal, însă intenția sa nu a avut șanse de succes. „În momentul în care, anul trecut, echipa era în impas, chiar mai rău ca acum, eu am fost singurul care m-am oferit direct să intru în luptă alături de băieți. Rezultatele din acest campionat sunt, într-adevăr, nesatisfăcătoare. Când am constatat că există unele probleme, m-am oferit să mă dau singur la o parte și să încercăm aducerea unui alt antrenor, care să continue munca. Nu s-a realizat acest lucru și am promis că voi rămâne până la capăt alături de Farul și de oamenii care sunt implicați. Capătul nu se știe ce înseamnă pentru un antrenor. Cert este că eu, prin contract, rămân la dispoziția clubului”, a detaliat Ion Marin. Din punctul de vedere al antrenorului Farului, o schimbare la nivelul băncii tehnice, în acest moment, când mai sunt trei etape din tur, este imposibil să dea roade. „Sunt situații în care schimbările pot aduce ceva, bine sau rău. Este un moment foarte important pentru societatea Farul. Mai sunt trei meciuri, cu 9 puncte în joc. Cine credeți că ar putea veni acum să garanteze câștigarea celor 3 meciuri? Cred că este imposibil. Nu are timpul efectiv de a schimba ceva. Și nu vorbesc ca să-mi mențin postul meu, Doamne ferește. Singura schimbare e că intră o figură nouă în vestiar”, a mai spus „Săpăligă”.