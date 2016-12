"Nu este un capăt de drum, probabil vom înfiinţa un club nou"

Directorul executiv al HCM Constanța, Nurhan Ali:

"Nu este un capăt de drum, probabil vom înființa un club nou"

Pentru prima oară după mulți ani, HCM Constanța nu se mai află pe primele locuri ale clasamentului. Ce-i drept, pentru constănțeni nu a fost un sezon deloc ușor. Prezentă în trei competiții în acest an, Liga Națională, Cupa României și Cupa EHF, necazurile s-au ținut scai de formația constănțeană. Începând cu primele probleme de finanțare apărute la CJC, la erori de arbitraj, deloc favorabile constănțenilor, la accidentarea jucătorilor importanți, până la plecarea multor titulari, toate acestea au dus la decăderea HCM-ului, care, săptămâna aceasta, a încheiat campionatul pe locul șase.„După 12 ani, este un sezon în care nu ne putem declara mulțumiți. Din păcate, sunt mulți factori care au dus la acest rezultat. Oamenii care ne-au susținut ani de zile nu au putut sau unii nu au mai vrut să mai fie lângă noi, iar acest lucru s-a resimțit acut în activitatea clubului. Ne place, nu ne place, fără bani nu poți să faci performanță și dacă la început am putut să ne mișcăm și să obținem rezultate deosebite cu un buget mai mic, după primele două titluri de campioni a fost imposibil să îi mai ținem pe jucători fără un buget serios. Din păcate, în ultimii doi ani, nu am mai avut parte de înțelegere și diversele probleme pe care le-a avut Consiliul Județean cu Curtea de Conturi au făcut ca noi să fim victime colaterale. Vreau să le mulțumesc băieților și poate unii sunt supărați că nu au fost plătite salariile la timp, dar efectiv ne-a fost peste puteri”, a declarat Nurhan Ali, directorul executiv al clubului.Dispare brand-ul HCM?Acum, când s-a pus punct sezonului, viitorul clubului rămâne incert. Consiliul Județean nu poate finanța HCM, deoarece se află în litigiu cu acesta.„Sper că putem continua sub titulatura de HCM, titulatură sub care am adus glorie sportului constănțean. Am fost echipa fanion a handbalului românesc timp de aproa-pe 10 ani. Din păcate, din ultimele discuții cu conducătorii locali, cred că nu o să se mai poată să continuăm sub brand-ul HCM Constanța. Probabil că o să înființăm un club nou, ca să preluăm jucători, câți vor mai avea încredere în noi, pentru că asta este o mare problemă, lipsa de încredere. Știu ce înseamnă când cineva îți promite un lucru și nu se ține de cuvânt. Oricum, nu va fi un capăt de drum. Nu va fi o renunțare la handbalul masculin de performanță, indiferent sub ce titulatură, încercăm să preluăm jucători care vor avea încredere în planul nostru de viitor și cu câțiva copii, de 18-19 ani. Vom încerca să reconstruim, așa cum am făcut-o acum 14 ani. Sper să mai am și puterea”, a mai adăugat Nurhan Ali.