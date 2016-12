„Nu este stadionul lui Giani Nedelcu, ci al constănţenilor!“

3

Cei doi postaci de mai sus... este de fapt unul singur si lovit si de alcool!

Stadionul Farul este cedat in concesiune clubului Farul, dar nu in orice conditii. In primul rand el trebuie intretinut, ceea ce nu se intampla acum (gazonul nici nu mai exista pe teren!?), in al doilea rand Farul are obligatia de a face performanta pentru a juca pe acest stadion. In caz ca retrogradeaza in Liga 3, clubul Farul va pierde in proportie de 100% dreptul de joc pe acest stadion, iar contractul de concesiune va fi reziliat! Sper sa nu se ajunga aici si Farul sa continuie macar in Liga 2. Viitorul trebuie sa-si gaseasca alt stadion (daca poate imbunatati arena Portul e foarte bine!) sau sa-si construiasca propriul stadion. Incet, incet se va ajunge la solutia mea "naiva" de a se construi un nou stadion...