Atacantul naționalei României, Adrian Mutu:

„Nu e imposibil să trecem de grupe la EURO 2008”

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul Adrian Mutu a acordat un interviu revistei oficiale a UEFA, în care a comentat șansele României la turneul final al Campionatului European 2008 din Austria și Elveția, informează site-ul oficial al forului continental. „Nu este imposibil să trecem de grupe la EURO, dar va fi foarte dificil. Indiferent de ce se va întâmpla, vom pleca acasă cu fruntea sus”, a afirmat Adrian Mutu, atacant care a marcat 27 de goluri în 60 de jocuri pentru prima reprezentativă a României. „Având în vedere forma excepțională a lui Mutu, fanii României au motive să fie optimiști”, se arată în articolul dedicat fotbalistului român. Naționala României va evolua la EURO 2008 în Grupa C, alături de Franța, Italia și Olanda. Selecționerul Victor Pițurcă a comentat și el, pentru site-ul oficial al UEFA, forma bună prin care trece Mutu: „Anii au trecut peste el. A devenit matur și are multă experiență. Ceea ce este foarte important e că s-a căsătorit, iar familia îi oferă stabilitate. Toate aceste aspecte l-au ajutat să ajungă la acest nivel, iar eu consider că este unul dintre cei mai buni”.