Gică Butoiu, noul antrenor al „marinarilor“:

„Nu credeam că Farul va mai porni la drum“

Reinstalat în funcția de antrenor principal al Farului, fosta glorie a „marinarilor“ Gică Butoiu (42 de ani) are misiunea în retur să salveze echipa de la retrogradare. - Gică, ce ți-ai propus în partea a doua a campionatului? - Obiectivul nostru e salvarea de la retrogradare. De la vară, se va schimba situația. Din ce am observat, până în momentul de față, lucrurile se mișcă spre bine. - Crezi că va avea Farul probleme în retur? - Avem foarte multe meciuri grele acasă, cu toate pretendentele la promovare. În plus, la ora actuală nici nu dispunem de un lot compact. Ne mai trebuie cel puțin 2-3 jucători valoroși. - Pe ce posturi? - Fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central și un atacant. - Te-ai temut în pauza de iarnă că Farul nu va mai continua în retur? - Sincer, da. Până cu două săptămâni înainte de reunire, nu credeam că vom mai porni la drum. - De câte puncte crezi că mai are nevoie Farul pentru a nu avea emoții? - În jur de 18. - Cum vezi meciul de debut, cu Viitorul, de pe „Farul“? - După părerea mea, va fi cel mai greu meci al nostru, ținând cont și de orgoliile care sunt în joc. Viitorul are și echipă mult mai omogenă, condiții superioare, situația financi-ară mult mai bună, dar fotbalul e fotbal, se va juca pe teren. „Barbu ne ajută foarte mult“ - Crezi că se va simți în retur absența lui Ioan Sdrobiș? - Nu știu ce să spun. În mare, s-ar putea să se simtă. Majoritatea jucătorilor sunt aduși de el și îi cunoștea mai bine. Aveau un respect față de el, dar nu cred că nu se vor supune cerințelor mele. - Vei da credit tinerilor sau vei merge pe mâna celor consacrați, având în vedere obiectivul de salvare de la retrogradare? - Conducerea mi-a transmis că se vrea formarea unei noi echipe și să dăm credit tinerilor. Nu vom mai lua jucători în vârstă, ci doar de 20 - 21 de ani. Bineînțeles însă că nu-i putem trage pe linie moartă pe cei rutinați, cum e Barbu, de exemplu. Eu mă bazez pe el, ca jucător în primul rând, pentru că are experiență și ne ajută foarte mult. - Apropo, cum va colabora pe banca tehnică cuplul Butoiu - Barbu? - Foarte bine. Noi am lucrat și în tur, amândoi fiind secunzii lui Ioan Sdrobiș. Neluțu e un băiat extraordinar și ne înțelegem foarte bine. Mai ales că ne cunoaștem de foarte mult timp, am și jucat împreună. Liviu Ștefan rămâne căpitan - Te gândești să umbli puțin la sistemul de joc folosit în tur? - Anul trecut, jucam 5-4-1, și acasă, și afară. Mă gândesc ca măcar pe teren propriu să trec la un 4-4-2, ca să avem și noi situații mai multe de a marca, pentru că în tur am înscris foarte puțin. Jucam cu un singur vârf, iar așa e foarte greu să pui probleme. Deci acasă vom juca 4-4-2 sigur. Afară, vedem, în funcție și de jucătorii pe care-i avem sau care vor mai veni. - Liviu Ștefan rămâne căpitan? - Sigur că da. În tur, a fost unul dintre cei mai constanți jucători. S-a văzut aportul său. Când nu a jucat, a fost dezastru, mărturie stând ultimul meci, cel de la Astra II. Le arde buza după un coordonator - A fost ceva care nu prea a mers în tur în jocul formației și ai vrea să remediezi în retur? - Vreau să avem o posesie și o construcție a jocului superioare, indiferent unde evoluăm. Să ținem cât mai mult mingea și să dezvoltăm un joc colectiv, nu la bătaie, pentru că nici nu avem jucători potriviți pentru așa ceva. Să creăm probleme, și acasă, și afară, și nu sporadic în timpul meciului. Vreau ca fiecare fază să se încheie cu o situație periculoasă. - În tur s-a simțit absența unui mijlocaș coordonator… - Pe care nu-l avem nici acum. Dacă nu putea face patru achiziții, atunci măcar două, dintre care una să fie neapărat un mijlocaș central coordonator, care e foarte important la echipă. Mesaj pentru suporteri „Să vină cât mai mulți la stadion și să ne susțină. Cu toate că trecem prin momente grele, sperăm să fie bine de la vară. Dacă situația financiară se va schimba din sezonul viitor, cum se aude, poate vom ataca promovarea. Ori măcar să fim acolo sus, să nu ne mai batem la retrogradare”. Gică Butoiu, antrenor principal Farul