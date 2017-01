Nu aveţi nicio scuză!

Farul a fost eliminată din „16"-imile Cupei României de o divizionară secundă, Jiul Petroșani

Nu aveți nicio scuză!

FC Farul a înregistrat contraperformanța de a fi eliminată din Cupa României de Jiul Petroșani, echipă de ligă secundă, care a câștigat, ieri, pe teren propriu, în „16"-imile de finală ale întrecerii, cu 3-2. De la 2-0 la 2-3, mai mare rușinea! Vajnicii „rechini” au condus cu 2-0 în minutul 10, dar au sfârșit lamentabil, nefiind în stare să i se împotrivească, în ultimul sfert de oră, „marelui” Tismănaru, care a înscris golurile victoriei. Jiul s-a înscris pe lista echipelor din eșaloanele inferioare care i-au făcut de râs pe fariști în Cupă, scoțându-i prematur din competiție: CS Otopeni, CSM Reșița, Petrolul Berca sau Portul. Să ai 2-0 în minutul 10, după reușitele lui Pătrașcu (min. 9) și Chigou (min. 10), și să nu știi să fructifici acest avantaj, încheind meciul în genunchi, Apetrei (min. 35) și mai ales Tismănaru (min. 76 și 80) dându-ți cu tifla, acestea numai mentalitate și atitudine de Liga 1 nu sunt. „Vedetele” de primul eșalon ale Farului au fost trimise la colț. Planurile „rechinilor” de a ajunge cât mai sus în Cupă s-au pierdut ieri prin praful de cărbune al Văii Jiului. În fața unui asemenea insucces, nicio scuză nu mai încape. Chiar dacă Todoran nu a jucat, fiind accidentat (probleme cu spatele), „rechinii” erau obligați să se califice cu orice preț. Numai că ieri, cel puțin la atitudine, rolurile s-au inversat, echipa de Liga a II-a a fost Farul. Și-au dezamăgit suporterii Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului, a declarat că este păcat că „rechinii“ au pierdut, mai ales pentru suporterii lor, dar și pentru ei. „Cupa este imprevizibilă. Am fost eliminați de o divizionară secundă, după ce am condus cu 2-0. Nu am știut să gestionăm acest avantaj. Am avut jucători pe care ne-am bazat și ei nu au mai dat randament”, a precizat Gheorghe Bosînceanu, care a mai spus că, prin acest eșec, Farul s-a sancționat singură, pentru că o accedere în fazele superioare le aducea „rechinilor“ și satisfacții financiare. „S-au considerat câștigători dinainte” Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că elevii săi s-au văzut prea devreme cu sacii în căruță, considerând meciul încheiat la 2-0. „Chiar dacă a fost și oboseala mare de după meciul cu Pandurii, în care am jucat o oră în zece oameni, băieții n-au nicio scuză. Au avut meciul în mână. S-au considerat câștigători dinainte. Sunt foarte supărat”, ne-a spus Gache. FC Farul a jucat cu: G. Curcă - Farmache, Mala, Șchiopu, Maxim - Băcilă, Pătrașcu, Voiculeț (min. 40, Larie), Gaston (min. 63, L. Florea) - Guriță, Chigou (min. 84, D. 