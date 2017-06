Nu au liber nici de Paşti! Viitorul merge după puncte în "Ştefan cel Mare"

Nu au liber nici de Paști! Viitorul merge după puncte în "Ștefan cel Mare"

FC Viitorul va juca duminică, 16 aprilie, chiar în ziua de Paști, de la ora 20.30, în deplasare, pe terenul celor de la Dinamo București, în etapa a Vl-a a play-off-ului Ligii l de fotbal.Trupa lui Gheorghe Hagi este în căutarea primului succes după două runde în care a acumulat un singur punct, fără să înscrie vreun gol (0-1 cu CSU Craiova și 0-0 cu CFR Cluj). Cu toate acestea, conducerea clubului este mulțumită de parcursul de până acum.„Dacă în urmă cu câțiva ani gân-deam despre meciurile cu granzii campionatului că sunt imposibile, anii care au trecut ne-au ajutat mult să ne dezvoltăm și să câștigăm în experiență. Pentru al doilea an la rând, am ajuns în elita campionatului, iar acum, când ne aflăm la jumătatea play-off-ului, realizăm tot mai clar că nimic nu e imposibil. Am progresat foarte mult și am arătat că se poate. Viitorul suntem noi!”, au transmis reprezentanții clubului constănțean.De partea cealaltă, dinamoviștii sunt într-o formă bună, ce le-a readus speranțele la titlu. În acest moment, distanța dintre prima clasată, FCSB, și formația din „Ștefan cel Mare” este de șapte puncte, diferență ce poate fi recuperată în ultimele cinci etape, mai ales că meciul retur dintre cele două se va juca pe terenul dinamoviștilor.v v vTot în această rundă, se vor mai juca meciurile CSU Craiova - Astra Giurgiu (sâm-bătă, 15 aprilie, de la ora 20) și CFR Cluj - FCSB (luni, 17 aprilie, de la ora 20.30).Clasament: 1. FCSB (36 p), 2. FC Viitorul (34 p), 3. Dinamo (29 p), 4. CFR Cluj (29 p), 5. CSU Craiova (27 p), 6. Astra Giurgiu (23 p).