„Nu aş fi vândut meciul nici pentru 100.000 de euro!“

Președintele Gheorghe Slabu, despre înfrângerea Tomisului în fața Clujului:

„Nu aș fi vândut meciul nici pentru 100.000 de euro!“

CS Tomis a fost învinsă (25-28), la Constanța, de U Cluj, iar acest rezultat este considerat blat de către conducătorii clubului CSM Ploiești, aflat în luptă cu gruparea ardeleană pentru evitarea retrogradării. Președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu, respinge aceste acuzații. Handbalul a împrumutat năravurile urâte de la fotbal, iar împroșcările cu noroi și acuzațiile de non-combat apar și în sportul pe semicerc. După ce Tomisul a pierdut meciul de campionat cu U Cluj, oficialii Ploieștiului au sărit doi metri-n sus, ca arși, spunând că echipa constănțeană s-a lăsat bătută. „S-a pus în mișcare cooperativa pentru salvarea Clujului. Sunt meciuri trucate, se joacă la indirecte. Constanța a câștigat la Buzău, apoi a dat meciul Clujului. Este o morișcă incredibilă. Veți vedea cum, în etapele următoare, își va lua punctele înapoi. Sunt rezultate care se știu dinainte. Federația ar trebui să ia măsuri”, a tunat președintele secției de handbal a CSM-ului, Dan Bisoceanu. Replica Tomisului nu a întârziat să apară. Prin vocea președintelui Gheorghe Slabu, gruparea de pe litoral dezminte toate acuzațiile. „Numai un om nebun ar putea face aceste afirmații. CS Tomis vizează calificarea în cupele europene, iar acest eșec ne-a micșorat semnificativ șansele de îndeplinire a obiectivului. Rețineți că am băgat bani mulți în această echipă, ne-a ajutat și administrația locală, nu puteam să-mi bat joc de mine și de constănțeni. Mi-am neglijat și sănătatea pentru handbal și ce primesc? Nu aș fi vândut acel meci nici pentru 100.000 de euro, nu i-aș fi dat un punct nici fratelui meu de cruce”, a explicat președintele Slabu. Cine a tăiat „aripile“ jucătoarelor? Șeful Tomisului și-a manifestat dezamăgirea față de evoluția handbalistelor sale în partida cu U Cluj. „Este o totală deziluzie, o prestație de care nu am crezut vreodată că o să am parte. Sunt negru de supărare, echipa a jucat sub orice critică. Tocmai acum, când trebuia să fie unite, determinate, s-au prezentat deplorabil, greșind mai ceva ca începătoarele. Aveam șansa reală de a termina campionatul pe locul trei și i-am dat cu piciorul. Astfel, am ajuns să tremurăm pentru calificarea în cupele europene. La Constanța, se face performanță, iar eu nu mă pot uita în ochii suporterilor după asemenea evoluții penibile”, a spus Gheorghe Slabu. Oficialul constănțean amenință cu sancțiuni drastice, dacă echipa va rata obiectivul. „Le-am cocoloșit prea mult, le-am acordat o grijă părintească. Cred, însă, că unele dintre ele nu au dus o viață sportivă în ultima perioadă, de Paști și 1 mai. Nu accept batjocura nimănui. Și nici scuze, că sunt obosite sau stresate. Unele sunt la final de contract, dar trebuie să-și facă datoria față de clubul nostru până la capăt. Dacă nu mor pe teren și nu câștigă la Zalău, vom lua măsuri severe, pe toate liniile”, a avertizat președintele CS Tomis.