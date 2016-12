Nu aruncaţi cu noroi în Simona Halep! N-a parcat ca un... bou!

1

Slugarnicie

Ba Sorine (ca altfel nu mi te pot exprima), Tu esti dus cu sorcova? Nu aveai ce sa mai scrii si te-ai apucat sa ii iei apararea lu Halep pentru ca a parcat ca o nesimtita? Asta e buna! Sa nu amestecam performantele ei sportive cu bunul simti si desigur cu codul rutier. Parcarea aia poate fi si a lu' tac'su si a ta si a cui vrei tu. Pe trotuar nu parchezi cu 2/3 din masina. Citeste in codul rutier! Eu cand am dat examenu parca trebuia sa lasi un metru pentru accesul pietonilor! Eu ca pieton, care vreau sa ma plimb pe acel trotuar, ce fac? Ocolesc masina ca asa vrea ea si ca ii dai tu dreptate? Eu din cate vad exista niste marcaje albe de parcare in spatele masini (in fundalul pozei). Acolo putea si maria sa, Halep, sa isi parcheze masina. Sau macar paralel cu marginea trotuarului. Ca avea loc! Si daca nu avea, ii dadeai ma tu de la tine. Si din cate se vede in poza, ultima treime din masina ei, sta peste un marcaj aproape sters care interzice stationarea. Asa ca nu mai fa tu pe desteptul! Ce, eu daca vin si imi parchez masina lipita de poarta casei, imi dai tu mie voie pe considerentul ca sunt de-al casei si da-i in papuci pe pietoni? Asta este o gandire rudimentare de balcanic. Rusine sa iti fie! Nimic nu urasc in viata asta mai mult decat slugarniciile de genu' astora pe care tu ai facut-o prin publicarea acestui articol! Fara respect si fara stima, Un pieton