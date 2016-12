Nu are rival pe saltea, dar vrea să se facă aviator

Lui Vlad Caraș i se deschide un viitor frumos în față la lupte, dar visul pe care îl are de mic, acela de a deveni aviator, tot nu l-a părăsit. Coincidență, la Reșița, învață la Liceul Teoretic „Traian Vuia”, în clasa a noua, iar data sa de naștere este 10 decembrie, când, an de an, la „Traian Vuia”, se sărbătoresc Zilele liceului.