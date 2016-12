Rutierul Lance Armstrong:

„Nu am nimic de ascuns“

Ştire online publicată Marţi, 20 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ciclistul american Lance Armstrong, acuzat de fostul său coechipier Floyd Landis de practici de dopaj în cadrul echipei lor (US Posten) a declarat că nu are nimic de ascuns. „Eu și Floyd avem versiuni diferite. Versiunea sa evoluează, se modifică”, a declarat Lance Armstrong, după sosirea din etapa a 14-a a Turului Ciclist al Franței, la Ax-3 Domaines. Autoritățile americane au convocat martori, inclusiv pe unul dintre „inamicii” lui Armstrong, Greg LeMond, triplu câștigător al Turului Franței (1986, 1989, 1990), în fața Tribunalului Federal al Californiei, pentru a strânge informații și documente legate de cele patru formații în care a alergat Lance Armstrong (US Postal Service, Discovery Channel, Astana și RadioShack). „Avem oportunitatea de a spune adevărul în fața autorităților, iar Greg LeMond îl va spune apropo de 1989, sper. Pentru că și el va trebui să dezvăluie adevărul lui. Eu nu am nimic de ascuns”, a declarat Lance, potrivit Agerpres. Cu două zile în urmă, într-un ziar german, LeMond a spus că are informația sigură că Armstrong a încercat să mituiască un om aflat încă în lumea ciclismului, pentru a-l calomnia, oferindu-i 300.000 de dolari ca să spună că el, LeMond, s-a dopat cu EPO.