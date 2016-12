„Nu am fost consecvenţi cât ar fi trebuit“

Selecționerul Radu Voina:

„Nu am fost consecvenți cât ar fi trebuit“

Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Radu Voina, a declarat, vineri, că, oricât de dureroasă ar fi, înfrângerea cu Danemarca (22-25) trebuie uitată pe moment și concentrarea trebuie să fie maximă pentru meciul cu Serbia. „Am fi vrut cu toții să fie bine la meciul cu Danemarca, am făcut tot ce am putut, dar nu am dat dovadă de aceeași consecvență, nu cât ar fi trebuit. Acum, trebuie lăsat totul deoparte, trebuie uitat pentru moment acest meci și să privim către cel cu Serbia. Ne-am făcut viața grea și tot noi trebuie să ne revenim”, a declarat spus tehnicianul. După două meciuri susținute în grupa A (30-26 cu Spania și 22-25 cu Danemarca), România se află pe locul doi, cu 2 puncte, după Danemarca (4 p), deja calificată în grupele principale, dar înaintea Spaniei (2) și Serbiei (0). Partida România - Serbia va avea loc sâmbătă, de la ora 19.45, în direct la TVR 2.