Novak Djokovic, în finala turneului US Open, după o victorie categorică în fața lui Marin Cilic

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul sârb Novak Djokovic, principalul favorit, l-a executat pur și simplu pe croatul Marin Cilic (N. 9), deținătorul trofeului, vineri, cu 6-0, 6-1, 6-2, în semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York, scrie Agerpres.Novak va juca în finală cu un elvețian, câștigătorul duelului dintre Roger Federer și Stan Wawrinka.Pentru Djokovic va fi a șasea finală la US Open, după ce a câștigat trofeul în 2011 și a pierdut ultimul act în 2007, 2010, 2012 și 2013.