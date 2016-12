Novak Djokovic a câștigat turneul US Open

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul unu mondial în tenisul masculin, sârbul Novak Djokovic, a câștigat ediția din acest an a turneului US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins în finală pe elvețianul Roger Federer, cu 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, la arenele Flushing Meadows din New York.Djokovic s-a impus după trei ore și 20 de minute, la capătul unui meci de înaltă calitate, care a părut să îi aparțină lui Federer (34 ani) până la un moment dat, dar elvețianul a irosit prea multe mingi de break, reușind să transforme doar patru din 23, după cum informează Agerpres.Sârbul, care a disputat toate cele patru finale de Mare Șlem ale anului (a pierdut doar la Roland Garros), a adunat zece titluri majore la cei 28 de ani ai săi.