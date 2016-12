Noul clasament WTA. Pe ce loc se află Simona Halep

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Americanca Serena Williams este lider detașat, urmată de poloneza Agnieszka Radwanska și de germanca Angelique Kerber, care au făcut rocada în clasament. Pe locul patru se menține Garbine Muguruza (Spania), iar Victoria Azarenka (Belarus) este în continuare pe cinci, cu un avans de aproape 800 de puncte față de Halep. Românca are doar 22 de puncte în plus față de Petra Kvitova (Cehia) și 190 peste italianca Roberta Vinci.Monica Niculescu a urcat un loc și se află pe 31, Irina Begu a coborât o treaptă și este pe 35, iar Alexandra Dulgheru rămâne pe 97.La dublu, Monica Niculescu se menține pe locul 31, Irina ocupă în continuare poziția 39, în timp ce Raluca Olaru a coborât două locuri și se află pe 51.Clasamentul WTA la simplu:1 (1). Serena Williams (SUA) 8.625 puncte2 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.7753 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.7404 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.8315 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.5306 (6). Simona Halep 3.7857 (7). Petra Kvitova (Cehia) 3.7638 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.5959 (9). Maria Șarapova (Rusia) 3.43210 (10). Belinda Bencic (Elveția) 3.340..............31 (32). Monica Niculescu 1.49535 (34). Irina Begu 1.41097 (97). Alexandra Dulgheru 710113 (110). Andreea Mitu 576133 (131). Patricia Țig 433137 (135). Sorana Cîrstea 419157 (153). Ana Bogdan 356212 (207). Mihaela Buzărnescu 238221 (222). Cristina Dinu 222231 (230). Alexandra Cadanțu 209 etc.