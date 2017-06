Noul clasament WTA, făcut public. Iată pe ce loc se află sportivele noastre

Ştire online publicată Luni, 22 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțeanca Simona Halep și-a consolidat locul 4 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității azi, după ce a jucat finala turneului de la Roma.Halep are acum un avans de peste 1.100 de puncte față de următoarea clasată, Garbine Muguruza Blanco, care a urcat două poziții în ierarhie.Germanca Angelique Kerber se menține pe primul loc, urmată de americanca Serena Williams, care mai are doar zece puncte avans față de Karolina Pliskova (Cehia). Halep se află la 310 puncte de Pliskova.Notabil este saltul reușit de ucraineanca Elina Svitolina, de pe 11 pe 6, după titlul cucerit duminică la Roma.Irina-Camelia Begu se menține pe locul 44, Monica Niculescu a coborât cinci locuri și este acum pe 53, Sorana Cîrstea staționează pe 67, în timp ce Ana Bogdan este în continuare pe 106, la doar 60 de puncte de top 100.La dublu, trei românce se află în prima sută, Monica Niculescu este în continuare pe 24, Raluca Olaru a urcat două locuri și e acum pe 52, iar Simona Halep a coborât un loc și ocupă poziția a 72-a.În clasamentul pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep ocupă locul 5.Clasamentul WTA la simplu:1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.035 puncte2 (2). Serena Williams (SUA) 6.1103 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.1004 (4). Simona Halep 5.7905 (7). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.6366 (11). Elina Svitolina (Ucraina) 4.5757 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.4808 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.3309 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.31010 (9). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.095....................................................................44 (44). Irina-Camelia Begu 1.17253 (48). Monica Niculescu 1.11067 (67). Sorana Cîrstea 915106 (106). Ana Bogdan 539119 (118). Patricia Maria Țig 450227 (225). Irina Bara 225246 (256). Alexandra Cadanțu 207300 (298). Elena-Gabriela Ruse 148 etc.