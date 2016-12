Noua generaţie de luptători se pregăteşte la Constanţa

Noua generație de luptători se pregătește la Constanța

În localitatea 23 August, s-a desfășurat, recent, faza județeană a Campionatului Național de trânte, individual și pe echipe, din programul „Pierre de Coubertin” la lupte. La competiție, au participat aproximativ 135 de copii nelegitimați de la LPS Constanța, CS Farul, CSS Mangalia, CS Mangalia și CSS Medgidia.Antrenorii care s-au ocupat de inițierea celor mici în tainele luptelor au fost Ioan Giuglea (coordonator de proiect), Marian Oancea, Cornel Trucmel, Gheorghe Ciupercă, Aurelian Marin, Vasile Dușu și Daniel Toader.În urma acestei competiții, tehnicienii vor selecționa copii cu care vor participa la faza finală a Campionatului Național de trânte, care se va desfășura la Odorhei. Fiecare club are dreptul de a concura cu maximum 20 de copii la etapa finală.În competiția pe echipe, primele opt locuri din clasamentul categoriei masculine și primele patru de la feminin vor obține un cantonament de o lună oferit din partea Federației Române de Lupte.„A fost un concurs foarte frumos. Am întâlnit și câțiva copii care au talent înnăscut și potențial mare. Proiectul ne-a oferit șansa de a mări baza de selecție în județul nostru. Noi sperăm ca la faza finală să ne clasăm pe locuri fruntașe, căci, din câte am văzut, avem toate șansele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.