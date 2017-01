Noua conducere dă asigurări că Farul nu va avea probleme financiare (galerie foto)

După Adunarea Generală de ieri, în care a fost validat protocolul de preluare a Farului de către Giani Nedelcu, noua conducere a clubului și-a prezentat noutățile, într-o conferință de presă. Președintele executiv Mircea Crainiciuc i-a avut alături pe avocatul Cosmin Mihăilescu (reprezentantul patronului Giani Nedelcu), pe noul antrenor principal, Marius Șumudică, dar și pe antrenorul de portari Constantin Gârjoabă. Mihăilescu a explicat că Nedelcu a fost reținut de unele probleme, astfel că nu a putut să ajungă la prezentare. Avocatul a dat asigurări că Farul nu va avea probleme financiare, iar exemplele Rocar și Știința Bacău nu au nicio legătură cu ce va fi la Farul. „FC Farul este controlată acum de SC Platinium, care a preluat de la SC Maritima Sport SA majoritatea în Adunarea Generală și în Consiliul Director. Clubul va beneficia de o finanțare bună. Pentru moment, nu a fost evaluat un buget exact, dar Farul va avea bugetul de care e nevoie pentru promovare. La Rocar și la Lotus Băile Felix, Giani Nedelcu a fost doar finanțator, nu a fost patron, ca la Farul. E o diferență. A încercat să salveze echipa din Bacău printr-un aport de capital. Din păcate, nu s-a reușit. Alături de Giani Nedelcu, vor veni și alte firme la Farul, printre care și producătorul de mezeluri Caroli”, a spus Mihăilescu. Mircea Crainiciuc a detaliat că Giani Nedelcu nu a avut implicare administrativă la Lotus, ci doar bănească. Lotus a fost „ca o mașinuță de încercare, kamikaze, dacă putem spune așa. A finanțat o echipă, într-o luptă cu 3-4 primării, vrând să vadă ce înseamnă acest fenomen”. Marius Șumudică a confirmat și el că Giani Nedelcu are potențial financiar. „A investit în jur de 250.000 euro la Lotus, fără niciun beneficiu. Faptul că am venit la Farul arată că am încredere în noul investitor. Dacă Giani Nedelcu nu avea bani, nu acceptam propunerea Farului”, a arătat „Șumi”. Mircea Crainiciuc a dezvăluit cum a fost ales Șumudică. Farul a avut contacte cu 4-5 antrenori, nelipsind nici variantele Viorel Moldovan sau Nicolo Napoli, dar soluția „Șumudică” a fost considerată, finalmente, cea mai potrivită. „Marius ni s-a părut cel mai bun pentru acest obiectiv. Cunoaște foarte bine seria, știe ce înseamnă o bătălie de promovare și a făcut treabă bună la Progresul și CSM Ploiești”, a spus Crainiciuc. Discuții pentru renegocieri de contracte Mircea Crainiciuc a declarat că în cazul jucătorilor care au contracte mari pentru nivelul Ligii a II-a vor demara discuții pentru renegocierea acestora. „Fotbaliștii au contracte foarte bune, dar acum suntem în eșalonul secund. Sunt pârghii cu care putem reduce valoarea înțelegerilor”, a punctat Crainiciuc. „Vor fi diminuări de contracte. Dacă fotbaliștii vor binele clubului, este imposibil să nu ajungem la un acord. Trebuie să se înțeleagă foarte clar. La Farul plătim numai performanța”, a spus și Cosmin Mihăilescu.