Nota 10 pentru jucători, nota 1 pentru maidanul din „Badea Cârţan“

Turneul de rugby-tag de la Constanța

Nota 10 pentru jucători, nota 1 pentru maidanul din „Badea Cârțan“

După etapele de la Murfatlar și Năvodari, campionatul de rugby-tag (faza locală) a ajuns și la Constanța. În ciuda condițiilor vitrege în care s-a desfășurat acțiunea, micii sportivi s-au străduit să înscrie cât mai multe eseuri. Elevi ai Școlilor nr. 7, 8 și 29 Constanța, dar și de la Murfatlar și Ovidiu au luat parte la concursul de rugby-tag organizat pe stadionul LPS din „Badea Cârțan”. Sub privirile antrenorilor Cristian Cojocaru, Marius Grigore, Nicolae Mocanu, Gheorghe Stoica și Cristina Trancă, a directorului de dezvoltare pe regiunea Dobrogea din cadrul FRR, Cătălin Sasu, și a unuia dintre cei mai buni jucători ai Farului din ultimii ani, Constantin Gheară, copiii au încins câteva meciuri foarte frumoase și, chiar dacă au comis și destul de multe greșeli, au demonstrat că își doresc să practice acest sport. „S-au comis și erori, în special la purtarea balonului, care, la rugby-tag, trebuie ținut cu două mâini. La acest nivel, este firesc. Per total, acțiunea și-a atins scopul, să popularizăm rugby-ul în rândul elevilor constănțeni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin Trancă, responsabil cu rugby în 7 la RCJ Farul, prezent la concurs în calitate de arbitru. Din păcate, partidele s-au disputat pe un stadion care seamănă mai degrabă cu un maidan, un veritabil focar de infecție. Asupra acestui subiect, vom reveni într-o ediție viitoare. Cleopatra, meciuri de verificare cu „Traian Vuia“ Galați Echipele de juniori Under 15 și Under 16 de la CS Cleopatra au susținut, zilele trecute, pe teren propriu, două partide amicale, în compania formațiilor similare ale Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Galați, aflate în cantonament la Mamaia. „Ne-am făcut o primă impresie asupra potențialului unor jucători, care ar putea fi cooptați în clasa cu program special de rugby de la Grupul Școlar «I. Gh. Duca». Rezultatele ne-au interesat mai puțin, importantă este selecția individuală”, a spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Gruparea gălățeană, condusă de Viorel Secuianu, este una de tradiție în rugby-ul românesc, având 40 de ani de existență. De aici, au făcut pasul spre performanță jucători precum Ciuntu, Florea sau Maftei.