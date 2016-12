„Noi nu am trădat niciodată, dar şi FRR să-şi ţină promisiunile!“

Vasile Chirondojan, președintele Clubului Sportiv Cleopatra:

„Noi nu am trădat niciodată, dar și FRR să-și țină promisiunile!“

Cluburile constănțene de rugby, care au susținut candidatura noului președinte al federației, Alin Petrache, îi transmit acestuia să nu își uite promisiunile făcute în perioada de campanie. După ce naționala de seniori a ajuns ciuca bătăilor în Europa, noii conduceri a Federației Române de Rugby îi revine sarcina de a resuscita sportul cu balonul oval. „Am propus înființarea a patru Centre de excelență, pe regiuni de tradiție: Ardeal, București, Moldova și Dobrogea. În cadrul acestora, se vor pregăti copiii și juniorii, iar tehnicienii vor avea de unde să facă selecții. Cei mai buni sportivi vor fi cooptați la loturile naționale, dar și restul vor rămâne în atenția antrenorilor, pentru că vom crea un lot de perspectivă. Sperăm ca noii șefi de la FRR să-și țină promisiunile. Noi nu am trădat niciodată și l-am sprijinit pe Alin Petrache în campanie, pentru că, în proiectul său, segmentul juniorilor era foarte important”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Altfel, după ce echipa de juniori sub 16 ani a Cleopatrei (antrenor, Dumitru Barbu) a reușit performanța de a învinge Farul, scor 15-5, a venit rândul formației Under 18 (antrenor, Marian Nache) să susțină un meci cu grad ridicat de dificultate, astăzi, de la ora 13, pe stadionul din „Badea Cârțan”, în compania Colegiului Național „Aurel Vlaicu”. „Bucureștenii sunt liderii campionatului, dar noi ne dorim să dăm o replică viguroasă. Am schimbat garnitura, așa că nu ne interesează foarte mult rezultatul. Obiectivul este crearea unei echipe competitive, care, la anul, să reintre în lupta pentru medalii. După sărbătorile de Paști, antrenorii noștri, însoțiți de vicepreședintele Nicolae Moraru, vor merge din nou în județ, în acțiuni de selecție”, a explicat Chirondojan. Vor să cedeze locul din Divizia Națională În ceea ce privește echipa de seniori Constructorul-Cleopatra, viitorul acesteia este incert. Formația din „Badea Cârțan” va evolua în play-out-ul Diviziei Naționale și, în procent de 99 la sută, va evita retrogradarea. Cu toate acestea, sezonul viitor e posibil să n-o mai prindă în eșalonul de elită. „Vrem să ne axăm pe juniori. Am greșit atunci când am intrat în DN și am transferat jucători din țară. Diferențele dintre Steaua, Dinamo, Farul sau Baia Mare și restul echipelor din prima divizie este uriașă. Probabil că vom ceda locul. Noua politică e să creștem rugbiști constănțeni”, a declarat Vasile Chirondojan.